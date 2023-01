Ontdek Kopenhagen... op de fiets!

Wij snappen wel dat mensen in Kopenhagen zo vrolijk en relaxed zijn. Wát een stad, vol groene parken, fijne pleinen en Scandinavisch design. Spring op de fiets en verken de boel, doen de locals ook!

De bewoners van Kopenhagen lijken altijd ontspannen. In het verkeer ­hebben ze geen haast, ze wachten ­geduldig bij elk stoplicht, zelfs al komt er niets aan. Misschien komt het door de stad, met veel groen, ­water en rúimte. Tijdens een steden­trip kun je het openbaar vervoer gebruiken, maar fietsen door Kopenhagen is leuker. Dat doen de locals ook. Veelal met een kekke helm, want ze gaan alleen ­stijlvol gekleed de deur uit. Begin de fietstocht in het oude centrum van Kopenhagen, aangeduid als Indre By. In het hart van de ­binnenstad liggen het ­beroemde plein Kongens Nytorv en Nyhavn, het meest gefotografeerde deel van de stad. Je vindt hier een kleine ­binnenhaven met gekleurde ­huizen, ­variërend van pastelblauw tot steenrood. Het is hier altijd druk met ­toeristen. Tip: kom vroeg in de ­ochtend, dan is het licht het mooist en de drukte het minst.

Van havens tot hotspot

Fiets vanaf de kop van Nyhavn, via een nieuwe fiets- en voetgangersbrug, naar Christianshavn. Dit voormalige haveneiland groeide de afgelopen decennia uit tot culturele en culinaire hotspot. Zodra je de brug over bent, zie je kleurige zeecontainers staan, met terrasjes ertussen. Dit is streetfoodplein Broens Gadekøkken, een initiatief van onder andere Noma, het beroemde sterrenrestaurant van de stad. Eet hier snacks om je vingers bij af te likken met een geweldig uitzicht op het oude centrum. Verder noordwaarts, kom je langs het hypermoderne operagebouw en uiteindelijk op Refshaleøen, een haveneiland dat nog volop in ontwikkeling is. Kom met een lege maag, want hier vind je geweldige restaurants.

Kopenhagen

Shopping Illums Bolighus

De Bijenkorf van Kopenhagen, een walhalla voor fans van Scandinavisch design.

Amagertorv 10 (Strøget) illumsbolighus.com B&W Loppemarked

Een loods vol met vintage Scandinavisch design, om het weekend geopend.

Refshalevej 171B storebaelt-antik.dk/b-w-flea-market/?lang=e Cultuur Design museum Denmark

Museum met een eeuw aan Scandinavisch design, in een gerenoveerd stadspaleis.

Bredgade 68 deseignmuseum.dk Copenhagen Contemporary

Moderne kunst in een oude lashal, alleen al de moeite waard door de spectaculaire locatie.

Refshalevej 173A copenhagencontemporary.org/en Logeren Hotel Alexandra

Hip ingerichte kamers met Scandinavisch design, vlak bij Tivoli.

H. C. Andersens Blvd. 8 hotelalexandra.dk Hotels Sanders

Vrij nieuw, super-elegant en perfect centraal gelegen hotel.

Tordenskjoldsgade 15 hotelsanders.com

Zoals Alchemist, met Michelinsterren. Of biologisch café annex zwemplek La Banchina. En ’s zomers de levendige Reffen Street Food Market. Wie van vintage Scandinavisch ­design houdt, gaat op Refshaleøen naar de B&W Loppemarked, een loods vol onweerstaanbaars voor je interieur. Voor kunstliefhebbers is galerie Copenhagen Contemporary, in een gigantische oude lashal, een aanrader. Vergeet op haveneiland Christianshavn niet naar Christiania te gaan. Dit is een vrijstad die ­krakers

voor zichzelf creëerden op een voormalig kazerneterrein. Inmiddels komen toeristen ook graag naar deze idealistische plek, voor de prettige, anarchistische sfeer en alle street art. Er is uiteraard ook horeca, zoals eetcafé Nemoland, waar je letterlijk en figuurlijk kunt proeven van het leven in Christiania.

Top shoppen

Via de grote Knippelsbro-brug kom je van Christiania terug in het centrum bij de parlementsgebouwen, bekend van de serie Borgen. Ook zijn hier het oude beursgebouw en slot Christiansborg, één van de te ­bezoeken koninklijke residenties in de stad. Even verderop begint de fraai geplaveide Strøget, de bekendste winkelwandelstraat van Kopenhagen. Hier zijn onder meer een grote Lego-winkel gevestigd en designpaleis Illums Bolighus. Ga je rechts Strøget op, dan kom je uiteindelijk weer bij het grote plein Kongens Nytorv. Neem op de kop van Nyhavn nu niet de brug, maar fiets ­omhoog langs het water. Een mooie tocht brengt je bij De kleine zeemeermin. Het sprookjesfiguur kijkt op een steen uit over de haven van Kopenhagen. Onderweg kun je je vergapen aan houten zeilschepen en Amalienborg, een paleis en museum. Ter hoogte van de zeemeermin ligt Kastellet, een oud fort met vesting­wallen en een molen waar het ­prettig wandelen is. Trek gekregen? Bij Seaside kun je kiezen uit zeven ­verschillende wereldkeukens.

Prinselijke picknick

Ga vanaf de zeemeermin en het Kastellet via de chique Bredgade terug richting het plein Kongens Nytorv. Aan de Bredgade ligt het Design museum Denmark, een must om te bezoeken in dit design-minnende land. In dezelfde straat vind je ook de Frederiks Kirke, ook wel ‘marmeren kerk’ genoemd, en het Medisch Museum. Ga op Kongens Nytorv dit keer westwaarts, de laatste windstreek die je vanaf het centrale plein nog niet hebt gehad. Via de Gothersgade kom je bij slot Rosenborg, een romantisch bouwwerk uit de zeventiende-eeuw, ­omringd door een park. Bij mooi weer zie je hier inwoners sporten, ­picknicken of gewoon maar een beetje in het gras liggen. Het kasteel is ­prachtig om te bezoeken, net als de bijbehorende botanische tuinen. Hoogtepunt: het Palmenhuis, een ­glazen paleis met jungle. Niet ver van de botanische tuinen en slot Rosenborg ligt foodhal Torvehallerne. Daar kun je lekkers halen voor je picknick in het park, of het ter plekke opsmikkelen. Via de grote winkelstraten Frederiksborggade en Købmagergade, beide voetgangerszones, kom je van de foodhal weer terug in het centrum.

Eten & drinken Seaside

Zeven keukens onder één dak.

Nordre Toldbod 18-24 seasidecph.dk Reffen

Een geweldige street food markt, alleen in de zomer open op Refshaleøen.

Refshalevej 167 reffen.dk Paludan Bog & Café

Ontbijten en lunchen tussen de boeken.

Fiolstræde 10 paludan-cafe.dk Vaekst

Bijzonder stijlvol ingerichte zaak, met top eten, ook vegetarisch, en betaalbaar.

Sankt Peders Stræde 34 cofoco.dk/en/vaekst Flottenheimer

Gezellige plek voor een typisch Deense lunch.

Skindergade 20 cafeflottenheimer.dk Aamanns deli & takeaway

De eigenaar staat bekend als de koning van smørrebrød.

Øster Farimagsgade 10 aamanns.dk Gemyse

Fijn vegetarisch restaurant in een kas in pretpark Tivoli.

Bernstorffsgade 5 nimb.dk/en/bar-og-restaurant/gemyse La Banchina

Alternatief Café met natuurwijnen en mogelijkheid om te zwemmen.

Refshalevej 141 labanchina.dk/cafe

Betoverend pretpark

Onderweg zie je de Rundetaarn, een observatietoren uit de zeventiende eeuw. Ga via een hellingbaan van ­klinkers omhoog voor een panorama over de stad. Weer beneden dwaal je door de winkelstraatjes tot je uiteindelijk op Strøget belandt. Ga richting de Rådhuspladsen. Achter het raadhuis, midden in de stad, ligt het betoverende pretpark Tivoli met een mix van klassieke en nieuwe attracties. Ook zijn hier tal van paviljoens, restaurants, terrassen en gazons. Eindig de dag hier met een diner bij Gemyse, een geweldig vegetarisch restaurant in een kas.

Tivoli is ’s avonds extra feeëriek met lichtjes in alle kleuren. Ideale omstandigheden om plannen te smeden voor de volgende dag. Misschien ga je naar de upcoming wijk Nørrebro. Of naar Frederiksberg, om te shoppen. Of terug naar één van de plekken van vandaag, omdat het toch wat veel was voor één dag. Tja, op Kopenhagen ben je niet snel uitgekeken.

Fotografie: Ava Coploff/Unsplash, AWL Images, Caroline Coehorst, Ernie Enkelaar, Renee Frinking, Getty Images, Image Select, Shutterstock, Stocksy