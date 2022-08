Anders kan de vakantie flink in de papieren lopen.

Regels in Nederland

Officieel hoef je je alleen aan de Nederlandse regels te houden. Binnen de EU geldt dat de veiligheidseisen van het land waar de auto geregistreerd staat, bindend zijn. Dat betekent dat als je een Nederlands kenteken hebt, voor jou de Nederlandse regels gelden. Ook in het buitenland. Het probleem is alleen dat lokale politieagenten deze regel vaak niet kennen en dus (onnodig) boetes uitdelen.

Boete tijdens autovakantie

Volgens consumentenorganisaties zoals ANWB is het daarom verstandig om het zekere voor het onzekere te nemen. Houd je dus ook aan de lokale regels, ook al heb je een auto met een Nederlands kenteken.

Verplicht in je auto in het buitenland

Van vakantie hoor je te ontspannen, maar inpakstress is niemand vreemd. We deelden daarom eerder al deze handige inpaklijst. En vandaag hebben we een checklist in petto met wat er bij een autovakantie allemaal in ‘t voertuig aanwezig zou moeten zijn. Komt-ie:

Gevarendriehoek

In Nederland ben je eigenlijk niet verplicht om specifieke veiligheidsartikelen in de auto te hebben liggen. Toch is het wel verplicht om de gevarendriehoek in bepaalde situaties te gebruiken. Die kun je daarom maar beter altijd bij je hebben. Bovendien is-ie in veel Europese landen, zoals België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje, wél verplicht.

Let op: gebruik een gevarendriehoek alleen bij autopech of na een ongeval. En dan alleen wanneer de auto óp de rijstrook staat (op de vluchtstrook dus niet), en als het plaatsen van de driehoek geen gevaar oplevert voor je eigen veiligheid. In Frankrijk is het verboden om op de snelweg een gevarendriehoek te plaatsen, omdat het gevaarlijk en ook verboden is om op de ‘autoroute’ te lopen.

Veiligheidsvest

Ook een veiligheidsvest is in ons land niet verplicht. Toch adviseert de ANWB er voor alle inzittenden één mee te nemen. In verschillende landen (België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje) is een reflecterend veiligheidsvest - je raadt het al - wél verplicht. De bestuurder is verplicht er een te dragen bij pech of een ongeval. Het veiligheidsvest moet worden bewaard op een goed bereikbare plaats en dus niet in de kofferbak. In Europa moet een reflectievest voldoen aan de norm EN 20471:2013. Dat betekent dat-ie fluorescerendgeel, -oranje of -rood moet zijn en voorzien van retro-reflecterende banen.

Verbanddoos

In Nederland en Frankrijk is de verbanddoos niet meer nodig, maar in België en Duitsland ben je verplicht er één bij je te hebben. Vanaf 2022 is het ook verplicht om hier twee goedgekeurde mondneusmaskers in mee te nemen, in verband met de coronapandemie.

Brandblusser

Naast een verbanddoos moet je in sommige landen ook een goedgekeurde brandblusser in de auto hebben liggen.

Wielkeg

Ga je met een caravan, vouwwagen of aanhanger op vakantie naar het buitenland en weegt die meer dan de toegestane maximummassa van 750 kg, dan moet je twee wielkeggen meenemen.

Reservelampen en -wielen

Kroatië is een van de weinige landen waar reservelampen en een reservewiel verplicht zijn om in de auto te hebben. De reservelampplicht geldt echter niet als de auto is uitgerust met xenon-, neon- of ledverlichting. In Spanje heb je overigens ook een reservewiel of bandenreperatieset nodig.

Anti-diefstalsysteem

Voor (huur)auto’s en motoren met een Spaans kenteken is een anti-diefstalsysteem verplicht. Dit kan dus voor Nederlanders die met hun eigen auto naar Spanje rijden ook handig zijn om aan te schaffen.

Tips om geen boete te krijgen

Zorg dus dat je voorbereid op reis gaat. Controleer voor vertrek de regels in het buitenland op de sites van Nederlandwereldwijd en de ANWB. Voor nu nog twee laatste tips:

Ga geen discussie aan

In het buitenland ligt het vaak aan je houding en gedrag of je wel of geen boete krijgt. Je zal waarschijnlijk niet altijd direct een boete krijgen wanneer de politie constateert dat je een bepaald voorwerp niet bij je hebt. Ga dus niet in discussie met de agent, want de kans op een (hogere) boete wordt dan steeds groter.

Draag geen slippers

Wist je dat je in sommige vakantielanden geen slippers mag dragen tijdens het rijden? In Frankrijk en Spanje kun je een boete krijgen als je met flipflops achter het stuur zit. In Spanje bedraagt die minstens € 80 en in Frankrijk zelfs € 90.

Bron: ANWB