Op autovakantie? Dit is waarom je nú een afspraak moet maken bij een garage

Vanwege een tekort aan monteurs lopen de wachttijden bij garages namelijk op tot wel zes (!) weken.

Te druk en te weinig personeel

Sinds de coronacrisis is personeelstekort een groot probleem bij veel bedrijven, zo ook bij garages. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) staan in deze branche zo’n 8400 vacatures open. Het gaat voornamelijk om automonteurs, autospuiters, plaatwerkers en schadeherstellers, maar ze zoeken ook nog genoeg mensen om als telefonist, balie- en magazijnmedewerker en verkoper aan de bak te gaan.

Waarom een vakantiecheck?

Maak daarom op tijd een afspraak voor de vakantiecheck. Zo’n extra check is belangrijk, want een autovakantie is een flinke belasting voor je auto, helemaal als je veel bagage meeneemt of wanneer de auto een caravan of vouwwagen moet meesjouwen. En je wil niet halverwege je reis erachter komen dat je de koelvloeistof bijgevuld moest worden of dat de motorolie haast op is.

Bij een vakantiecheck wordt vaak gelet op bandenspanning en -profiel, verlichting, oliepeil en ruitensproeier- en koelvloeistof. Ook kunnen kleine mankementen gelijk opgelost worden, zodat je onderweg niet met de gebakken peren zit.

Op autovakantie? Ga langs de garage

Ruim de helft (55 procent) van de Nederlandse autobezitters gaat dit jaar met de auto op vakantie en in totaal doet 40 procent van deze mensen een speciale vakantiecheck. Dat blijkt uit cijfers van Bovag.

Niet geheel onverwachts, maar 55-plussers kiezen veel vaker voor een vakantiecheck (47 procent) dan autobezitters tussen 18 en 34 jaar (23 procent). Toch zijn deze cijfers zorgwekkend, aangezien de jongere bestuurders vaak in wat oudere auto’s rijden en laten deze auto's nu júist een vakantiecheck nodig hebben.

Veel voorkomende problemen

Tijdens de vakantiecheck stuiten monteurs met name op versleten banden of remmen en te lage vloeistofniveaus. Ook problemen met de airco of schokbrekers komen vaak voor als de auto nog voor de reis wordt gecontroleerd.

Let wel op: een vakantiecheck is niet zoals de apk. Er is geen vaste checklist en elke garage controleert andere dingen. Bovag adviseert daarom om van tevoren bij het autobedrijf te vragen wat wel en niet inbegrepen zit bij zo’n vakantiecheck. Belangrijke controlepunten zijn:

De vloeistofniveaus

Het koelsysteem

Het remsysteem

De verlichting

De banden

De ruitenwissers

De accu

De airco

Wegenwacht Vakantiecheck

Elk jaar vindt er via de ANWB een gratis Wegenwacht Vakantiecheck plaats, dit jaar op vrijdag 21 juli in Hazeldonk op de grens met België. Zij controleren dan gratis je auto op 23 belangrijke punten, zodat je goed voorbereid op vakantie kunt. Het kan daar wel behoorlijk druk worden, dus een afspraak maken bij de garage bij jou in de buurt kan ook een verstandige optie zijn. Althans... als daar plek is. Succes!

Nog meer voorbereiding

ANWB waarschuwt trouwens ook voor nieuwe verkeersregels in Europese landen. Ontdek hier waar je tijdens je autovakantie rekening mee moet houden. En als je geen boete wil, kun je in deze landen beter niet met slippers aan gaan rijden.

Nog geen autovakantie gepland, maar na het lezen wel zin gekregen? Binnen 7 uur rijden sta je met je kop in de zon op déze 7 vakantiebestemmingen.

En als de auto dan helemaal gecheckt is, wil je natuurlijk ook dat-ie mooi glimt. Dankzij déze lifehack blinkt-ie weer als nieuw:

Bron: CBS, Bovag, ANWB