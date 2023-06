Op autovakantie? Pas op! In déze landen is de kans op een dodelijk ongeluk het grootst

In de Europese Unie kwamen vorig jaar ongeveer 20.600 mensen om het leven bij verkeersongevallen. Dat is 3% meer dan in 2021, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie.

Verkeersongevallen in Europa

Veilige wegen in Scandinavië

Opvallend is dat het aantal verkeersdoden in Litouwen en Polen met maar liefst 30% daalde. Toch blijft Scandinavië de veiligste regio van Europa. Op nummer 1 staat Zweden met de allerveiligste wegen van Europa. Gemiddeld overlijden daar ‘slechts’ 21 mensen per miljoen inwoners in een verkeersongeluk. In Denemarken (2e plek) is dat 26 doden per miljoen inwoners.

Staycation

Ook een vakantie in eigen land is relatief veilig. In Nederland kwamen gemiddeld 35 mensen per miljoen inwoners om in het verkeer. Dat is een stuk minder dan in vakantielanden als Frankrijk (49), België (52), Italië (53) en Griekenland (58).

Oppassen geblazen in Oost-Europa

Ga je op vakantie naar Roemenië of Bulgarije? Pas dan goed op, want hier zijn de sterftecijfers het hoogst. In 2022 kwamen in Roemenië 86 mensen per miljoen inwoners om door een verkeersongeval. In Bulgarije liggen de cijfers iets lager, namelijk 78 doden per miljoen inwoners.

Ook Kroatië staat niet goed aangeschreven. Daar ligt het dodencijfer op 71 per miljoen inwoners. Kijk ook daar goed om je heen als je de weg op gaat.

Ga áltijd voorbereid op autovakantie

Eerlijk is eerlijk: of je betrokken raakt bij een verkeersongeval heb je niet altijd zelf in de hand. Toch kun je je wel goed voorbereiden op zo’n autovakantie.

De belangrijkste tips

Check je autoverzekering

Als je met je eigen auto op vakantie gaat, heb je als het goed is al een autoverzekering. Maar... die is níet in alle landen geldig. Wil je weten of je autoverzekering ook geldt op jouw vakantiebestemming én in alle landen waar je doorheen rijdt? Kijk dan even op je groene kaart. Hierop staan alle landen waar je auto verzekerd is. De originele groene kaart vraag je op bij je verzekeraar.

Let op: voor een caravan of aanhanger met eigen kenteken heb je in bijna alle EU-landen een apart verzekeringsbewijs nodig. In Nederland is dat niet zo, dus dat wordt bij een autovakantie in Europa vaak vergeten.

Dekkingen

Check ook even alle dekkingen van je verzekering, zoals pechhulp, WA-dekking en zorgverzekering. Sommige gelden niet in het buitenland, zoals het regelen van vervangend vervoer. Als je deze service wilt uitbreiden naar Europa, moet je dit bij je verzekeraar aanpassen.

We zullen nóóit appen, sms’en en mailen tijdens het autorijden, natuurlijk. En we bellen alleen handsfree. Maar dan heb je wel een telefoonhouder nodig. Heb je er geen of ben je ’m vergeten? Zo maak je er zelf één met een elastiekje:

Bron: Europese Unie, ANWB, Consumentenbond