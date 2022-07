Op autovakantie? Zó ontwijk je extreme vakantiedrukte op de weg

Vooral de wegen in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk zullen de komende weken vol staan. Met deze tips ontwijk je de extreme drukte op de vakantiewegen.

4 tips voor een relaxte autovakantie

1. Houd de drukte in de gaten

Via de speciale verkeersdruktekalenders van de ANWB kun je precies zien in welk land er wanneer topdrukte wordt verwacht. Zo kun je je vakantie daaromheen plannen. Het is verstandig om niet op een ‘zwarte zaterdag’ te vertrekken. Iedere andere dag is eigenlijk beter. De twee zwarte zaterdagen? Dat zijn dit jaar 30 juli en 6 augustus.

2. Vertrek niet te vroeg

Veel mensen gaan ervan uit dat heel vroeg in de ochtend of zelfs midden in de nacht vertrekken slim is, maar dat klopt helemaal niet. Vertrek juist rond tien of elf uur ‘s ochtends. Op die manier kun je de hele trip rijden en hoef je niet in de file aan te sluiten. Alle Fransen vertrekken namelijk ook vroeg, waardoor je allemaal tegelijk op dezelfde snelwegen terechtkomt.

3. Vermijd de vakantiewegen

Ga voor zoveel mogelijk alternatieven, zo vermijd je de bekende ‘autoroute du Soleil’. Dat is de grote snelweg A7 richting het zuiden van Frankrijk. Sla bijvoorbeeld ook nét voor de grote tolpunten af. Je navigatie geeft een nieuwe route, waardoor de route misschien iets langer wordt, maar je niet in de file staat voor de tolweg. Voor het tolpunt kom je de snelweg weer op en kun je je route weer volgen. Let wel op, want op sommige sluiproutes is het ook druk en daar sta je dan alsnog in de file.

Nog een extra tip: het is handig om van tevoren verschillende routes uit te stippelen, zodat je snel kunt schakelen naar routeplan B of C als er een file staat.

4. Goede voorbereiding is het halve werk

Ben je toch van plan om langs tolwegen te rijden? Koop dan van tevoren al tolbadges, zodat de slagbomen automatisch omhoog gaan. De kosten worden achteraf van je rekening geschreven. Ideaal! Als iedereen dit zou doen, zou het láng niet zo druk zijn.

Natuurlijk is het verder ook belangrijk om je voor te bereiden op een lange zit. Zorg voor genoeg eten en drinken in de auto, check de airco voor vertrek en reis eventueel in twee dagen in plaats van één. Zo ga je een stuk ontspannender op vakantie. En vergeet niet: het reizen hoort bij de vakantie, dus geniet ook een beetje van het mooie uitzicht.

Sneller van A naar B

Kom je ondanks deze tips toch in de file terecht? Dan is de vraag natuurlijk of het zin heeft om steeds te wisselen van rijstrook. En welke baan rijdt het snelst? Zó manoeuvreer je je het snelst door alle files.

We zullen nóóit appen, sms’en en mailen tijdens het autorijden, natuurlijk. En we bellen alleen handsfree. Dan heb je dus een telefoonhouder nodig. Ben je ‘m vergeten? Zo maak je er zelf één:

Bron: ANWB