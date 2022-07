Op déze dag en déze plek is het dit weekend ’t best toeven op het strand

We dachten even dat het aankomend weekend al tropisch zou worden, maar de extreme temperaturen laten nog een paar dagen langer op zich wachten. Toch zal het ook dit weekend op sommige stranden al heerlijk toeven zijn.

Aankomend weekend naar het strand

Daarvoor moet je wel even afreizen naar het zuidwesten van het land. Op de stranden ten noorden van Nederland, wordt het maar een graad of 20 à 22 en blijft het redelijk bewolkt. De waddeneilanden, Groningen, Friesland, Den Helder; niet the place to go dit weekend.

De beste dag en plek

Alle stranden vanaf Zandvoort naar beneden daarentegen wel. Daar wordt een temperatuur rond de 24 graden met momenten van zon beloofd. Vooral de zondag belooft een mooie stranddag te worden, met minder bewolking. Gelukkig staat er een fijn briesje en is er water, zodat je het hoofd koel kunt houden in de warmte.

Insmeren geblazen

Let wel goed op: juist zo'n briesje kan hartstikke verraderlijk zijn. Je voelt dan misschien niet dat je verbrandt, smeer je dus goed in. En houd die zonnebrandtube maar bij de hand, want volgende week belooft het een bloedjehete week te worden. Het kan plaatselijk zelfs wel 42 graden worden!

Even de zee in? Dit zijn de 3 beste verstopplekken voor je waardevolle spullen op het strand.

Bron: Weer.nl.