Op déze dagen boek je de goedkoopste vliegtickets

Hiermee kun je gemiddeld honderd euro (!) besparen.

Onderzoek

Het reisplatform analyseerde miljoenen boekingen ten opzichte van de meest populaire bestemmingen over de afgelopen 12 maanden. Wat bleek? De beste tijd om vluchten vanuit Nederland te boeken, is gemiddeld 24 weken voor vertrek. De goedkoopste dag van de week om te reizen is een zaterdag.

Wanneer boeken?

Soms is de meest voordelige dag om te reizen afhankelijk van de bestemming en periode. Wil je in augustus naar Lissabon en reis je via Schiphol? Dan kun je het beste op een woensdag vertrekken. Wie vanaf Rotterdam vliegt, is op een zondag het meest voordelig uit. Een vakantie in april naar Barcelona vanaf Eindhoven kun je het beste boeken op een dinsdag. Naar Ibiza? Dan is maandag de goedkoopste dag.

Besparingscalculator

Als je op vakantie gaat en op zoek bent naar de goedkoopste vlucht is het slim om je bestemming door de besparingscalculator van Skyscanner te halen. Deze tool vertelt je precies wanneer je moet boeken en hoe de prijzen zich in de loop van het jaar ontwikkelen.

Bron: Skycanner