Op déze dagen is het zwarte zaterdag in 2023 (plus handige tips voor als je tóch de weg opgaat)

Als je van plan bent om met de auto richting Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Italië of Spanje te gaan, is het handig om te weten welke dagen je beter kunt vermijden of hoe je zo soepel mogelijk zwarte zaterdag doorkomt.

Zwarte zaterdag 2023

‘Zwarte zaterdag’ is voor veel mensen de gevreesde reisdag van het jaar. Op deze dag wordt er topdrukte verwacht op de Europese snelwegen. Het is namelijk de dag waarop veel mensen tegelijk naar hun vakantiebestemming reizen of juist terug rijden naar huis.

Drukste dagen op de weg

Dit jaar vallen de zwarte zaterdagen op 29 juli, 5 augustus én 12 augustus. De wegen zullen dan naar verwachting ‘zwart’ zien van de auto's. De Franse verkeersdienst Bison Futé gebruikt verschillende kleuren om de drukte op de weg aan te duiden.

Zwart: topdrukte

Rood: erg druk

Oranje: enige drukte

Groen: normale verkeersdrukte

Drukte per vakantieland

De hierboven genoemde data zijn de dagen waarop het in heel West-Europa druk zal zijn op de weg. Om het nog een beetje toe spitsen maakte de ANWB voor elk vakantieland een verkeerskalender met de drukste dagen per land.

Tip: kijk naast je eindbestemming ook naar de landen waar je allemaal doorheen komt.

België

Zeer druk: zaterdag 29 juli en zaterdag 5 augustus

Frankrijk

Zeer druk: zaterdag 15 juli, zaterdag 22 juli, vrijdag 28 juli, zaterdag 29 juli, zondag 30 juli, vrijdag 4 augustus, zondag 6 augustus, vrijdag 11 augustus, zaterdag 12 augustus, zaterdag 19 augustus en zaterdag 26 augustus

Topdrukte: zaterdag 5 augustus

Duitsland

Zeer druk: zaterdag 15 juli, vrijdag 21 juli, zaterdag 22 juli, vrijdag 28 juli, zaterdag 29 juli, zondag 30 juli, vrijdag 4 augustus, zaterdag 5 augustus, vrijdag 11 augustus, zaterdag 12 augustus, vrijdag 18 augustus, zaterdag 19 augustus, vrijdag 25 augustus, zaterdag 26 augustus, vrijdag 1 september, vrijdag 8 september en zaterdag 9 september

Zwitserland

Zeer druk: zaterdag 29 juli, zondag 30 juli, zaterdag 5 augustus, zaterdag 12 augustus en zaterdag 19 augustus

Oostenrijk

Zeer druk: zaterdag 15 juli, zaterdag 22 juli, zondag 23 juli, vrijdag 28 juli, zaterdag 29 juli, zondag 30 juli, vrijdag 4 augustus, zaterdag 5 augustus, zondag 6 augustus, vrijdag 11 augustus, zaterdag 12 augustus, zondag 13 augustus, zaterdag 19 augustus en zaterdag 26 augustus

Italië

Zeer druk: zaterdag 15 juli, zaterdag 22 juli, zaterdag 29 juli, zondag 30 juli, zaterdag 5 augustus, zaterdag 12 augustus, zondag 13 augustus, zaterdag 19 augustus, zaterdag 26 augustus en zaterdag 2 september

Spanje

Zeer druk: zaterdag 22 juli, zaterdag 29 juli, zaterdag 5 augustus, zaterdag 12 augustus en zaterdag 19 augustus

Tips om veilig de weg op te gaan

Misschien heb je je vakantie al geboekt en kom je niet onder reizen op zwarte zaterdag uit. Met de volgende tips maak je de autorit dan alsnog zo aangenaam en veilig mogelijk. Bon voyage!

Extreme hitte verwacht

In Nederland is het al warm geweest, maar in Zuid-Europa wordt het de komende tijd nóg warmer. Daar worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Dat betekent dat de weg naar jouw vakantiebestemming een bloedhete autorit kan worden. Om ervoor te zorgen dat je zo veilig en comfortabel mogelijk de weg op gaat, delen we hier nog een paar handige tips.

