Op déze plek in Europa vind je roze water

De aardbeikleurige lagune genaamd Torrevieja Pink Lake vind je in het Spaanse natuurpark Las Lagunas de La Mata y Torrevieja, dat zo’n 200 kilometer ten zuiden van Valencia in Alicante ligt.

Hoe dan?

Hoe kan water überhaupt roze kleuren? Dat komt door de bacteriën en algen die in het water zitten. De halobacterie en een micro-alg genaamd ‘dunaliella salina’ leven op zoute plekken. Dit meer is behoorlijk zout omdat het verbonden is met de zee en onderdeel is van de Spaanse zoutindustrie. Ondanks deze ingrediënten is het water veilig, het kan af en toe alleen wat gek ruiken.

Doordat het zo zout is groeien er weinig planten rondom het meer. Wel kun je er met een beetje geluk flamingo’s spotten, hoe leuk is dat?! Tijdens het broedseizoen zijn er meer dan duizend te zien. Het zout zorgt er ook voor dat je in het water blijft drijven en maakt het meer een natuurlijke spa die goed is voor je lichaam.

De juiste timing

Officieel mag je in Torrevieja Pink Lake niet zwemmen. Dat komt omdat er nog steeds zout uit wordt gewonnen en de natuur eromheen actief wordt beschermd. Per dag verschilt ook de kleur van het water. De ene dag is het overduidelijk roze, de andere dag kan het een bruinige kleur geven. De kleur is afhankelijk van het zonlicht. Bacteriën en algen zijn actiever bij meer zonlicht, daarom kun je het meer beter bezoeken tijdens een zonovergoten dag.

Zó ga je goed voorbereid op vakantie:

Bron: &C