Op pad in kleurrijk Porto

In de knusse Portugese stad geniet je van ­lokale lekkernijen, ­barokke façades, ­art-deco-interieurs én prachtige panorama’s. O ja… en van een glas port natuurlijk.

De kleurige huizen van Porto met hun oranje pannendaken en smeedijzeren ­balkons liggen uitgestrooid over de z­onnige heuvels langs de rivier Douro. De oevers worden verbonden door de ­fotogenieke Dom Luís I-brug uit 1886. In de fraaie ijzeren constructie herken je meteen de stijl van de Eiffeltoren, het bouwwerk werd dan ook ontworpen door een student van Gustave Eiffel. Het is een adem­benemende ervaring om hoog ­boven de rivier over het bovenste dek naar de overkant te wandelen. Je gaat dan van de historische wijk Ribeira naar ­stadsdeel Vila Nova de Gaia, met de beroemde ­porthuizen aan de kades. De buurten Ribeira, Baixa en Cedofeita vormen het hart van de stad, dat bruist van de pleinen, eettentjes, terrassen en de vrolijke klanken van muziek. Het is soms flink klimmen en dalen als je de hobbelige kasseienstraatjes verkent, maar je krijgt genoeg excuses om te pauzeren.

Zoals bij de ijsblauwe brug, of op een ander panorama op de Douro. De Escadas do Barredo vormen de bekendste, kronkelende ader tussen de Cais da Ribeira beneden aan het water en de hooggelegen kathedraal Sé. De was wappert aan lijnen boven je hoofd in deze bonte verzameling van steegjes en trappen. Is zo’n wandeling iets te veel van het goede? Er vertrekt ook een kabelbaan bij de brug, een attractie op zich.

Straten om te ontdekken

Het is een feest om door de straten van Porto te dwalen, langs de elegante gevels bezet met azulejos, de befaamde blauw-wit geglazuurde tegels. Rua Santa Catarina is de grote winkelstraat, met de bekende internationale ketens. Verrassender zijn de onafhankelijke shops en boetieks in de levendige Rua das Flores. Claus Porto bijvoorbeeld, het Portugese zeepmerk met zijn onweerstaanbare geuren en verpakkingen. De winkels worden afgewisseld met geweldige adresjes voor ontbijt en brunch, zoals Mercador Café, Floresta Café en Mercearia das Flores. Rua da Cedofeita is een andere elegante winkelstraat, waar zich tussen de nieuwe shops nog wat heerlijk ouderwetse zaken handhaven. Een zijstraat hiervan is de artistieke Rua de Miguel Bombarda, die bekendstaat om de mix van galeries, designwinkels, conceptstores en restaurants. De winkels zijn vaak tot laat in de avond open en er is regelmatig muziek en entertainment. Een aparte vermelding verdient Armazém, een industrieel pakhuis van 1500 vierkante ­meter. Het bevindt zich vlak bij de rivier en is gevuld met antiek en vintage, en met een tapasbar, café en terras.

Vintage schatten

In een buitenlandse stad is het altijd ­extra leuk om markten te bezoeken, omdat het aanbod zo anders is dan bij ons. Neus maar eens rond tussen de vintage schatten van de zaterdagse Mercado Porto Belo op het gezellig plein Praça Carlos Alberto. Of die van de al even leuke, tweewekelijkse Mercadinho dos Clérigos. Wat etenswaar betreft is de iconische Mercado do Bolhão, in een fraai gebouw rond een binnenplaats, een lust voor alle zintuigen. Helaas is het dicht voor renovatie, maar als het goed is gaat de markt ergens in 2023 weer open. Hier aan de Rua Formosa vind je ook een aantal authentieke delicatessenzaken, die op zichzelf al de moeite waard zijn. Soms is alleen de gevel al een plaatje, zoals die van A Pérola do Bolhão.

Eten & drinken

Cantina 32

Hier kun je fantastisch eten in een mooie setting.

Rua das Flores 32 cantina32.com

Balcalhau

Voor de lekkerste gepekelde ­kabeljauw en ander goed eten.

Muro dos Bacalhoeiros 154

Os Lusíadas

Top-visrestaurant.

Rua Tomás Ribeiro 257 restaurantelusiadas.com

Semea

De locatie, het interieur, het eten van de grill: alles is hier tiptop.

Cais das Pedras 15 semeabyeuskalduna.pt

Manteigaria

Fábrica de Pastéis de Nata

Je kunt hier zelfs toekijken hoe pastéis worden gemaakt.

Rua de Alexandre Braga 24 en Rua dos Clérigos 37

Mercador Café

Portugees ontbijt of lunch.

Rua das Flores 180 mercadorcafe.pt

Floresta Café

Voor ontbijt en brunch.

Rua das Flores 148 instagram.com/florestacafeporto

Do Norte Café

Mét binnentuin en een sober, naturel interieur.

Rua do Almada 57/59

Shopping

Armazém

Waanzinnig pakhuis met antiek en vintage.

Rua de Miragaia 93 armazemporto.com

Ó! galeria

Te gekke printshop met kaarten, posters en ander moois.

Rua de Miguel Bombarda 61 ogaleria.com

Porto Belo-markt

Sfeervolle rommelmarkt, elke zaterdag.

Praça Carlos Alberto

Mercadinho dos Clérigos

Populaire vintagemarkt, elke tweede en laatste zaterdag van de maand.

Rua de Cândido dos Reis

Mercado do Bolhão

Iconisch marktgebouw waar je bij een paar tentjes ook wat kunt eten voor een prikkie. Gaat in 2023 open na renovatie.

Rua Formosa 322 mercadobolhao.pt

Comer e Chorar por Mais

Je herkent deze ruim 100 jaar oude delicatessenzaak aan de rij voor de deur.

Rua Formosa 300

Mercearia do Bolhão

Prachtige delicatessenwinkel.

Rua Formosa 305 merceariadobolhao.com

A Pérola do Bolhão

Klassieke delicatessenzaak.

Rua Formosa 279

Claus Porto

Het beroemde zeepmerk, met prachtige verpakkingen.

Rua das Flores 22 clausporto.com

Lokale lekkernijen

Dé Portugese lekkernij voor bij de ­koffie of de port zijn pastéis de nata, kleine ­custardgebakjes die je liefst vers en nog warm eet. Niet voor niets kondigen ze het bij Manteigaria op straat aan met een bel zodra een nieuwe partij uit de oven komt. Fábrica de Nata is volgens sommigen het beste adres voor pastéis. Het klassiek-­moderne interieur van beide filialen is inderdaad prachtig. Bacalhau oftewel ­gepekelde kabeljauw is een lokale specialiteit die op veel plekken op de kaart staat. Een van de beste adressen daarvoor heet simpelweg Bacalhau. Cantina 32 veroverde Porto met hun lulas que nuncha chegam, vrij vertaald ‘inktvis waar je nooit genoeg van krijgt’. Pas op: het gerecht maakt zijn naam volledig waar. Is vis je ding, dan zul je je vingers ook aflikken bij Os Lusíadas. Zeebaars wordt er aan tafel geflambeerd in zout. Het restaurant ligt in de gezellige ­havenwijk Matosinhos, waar een metro naartoe gaat. Er is daar ook een leuk strand.

De mooiste gevels

Door de eeuwen heen is op architectonische schoonheid nooit bezuinigd in Porto. De kerken en kathedralen overrompelen met hun façades en interieurs. Neem de Igreja dos Clérigos, een barok meesterwerk. Binnen gaat het je duizelen van alle uitbundigheid. Beklim je de meer dan tweehonderd treden in de granieten toren van deze kerk, Torre dos Clérigos, dan word je beloond met een spectaculair panorama op de stad. Een ander religieus hoogtepunt is de Romaanse Sé Catedral uit de 12e eeuw, op een heuveltop in de oude binnen­stad. Het voorplein is een van de ­mooiste ­miradouros (uitzichtpunten) van Porto. Ernaast staat een middeleeuws klooster met een ­indrukwekkende ­kloostergang, bekleed met azulejos waarop het leven van Maria is afgebeeld. Dwaal van hieruit af naar het pleintje Largo da Pena Ventosa, verstopt ­tussen kleurige huizen. Een droomplek om wat te eten of drinken. De volgende prachtige kerk is de Igreja do Carmo, met azulejos op de hele buiten­gevel. Voor nóg meer ­geglazuurde ­betovering kun je terecht bij het ­befaamde treinstation São Bento. Het Palácio de Bolsa, het beurspaleis, oogt als een tamelijk sober ­gebouw dat wel wat weg heeft van het Paleis op de Dam in Amsterdam. Maar ­binnen word je blootgesteld aan een ­onbevattelijke weelde, met als ­onbetwist hoogtepunt de Arabische Zaal.

Magisch art-deco

Als we het dan toch over fabelachtige ­interieurs hebben: boekwinkel Livraria Lello is zonder twijfel de mooiste van de wereld. Sinds bekend werd dat het ­magische art-deco-interieur een belangrijke inspiratie was voor J.K. Rowling om Harry Potter te schrijven (Rowling woonde in Porto), kan de winkel de aantallen ­bezoekers niet meer aan. Je moet nu een voucher van € 5,- kopen om binnen te komen. Als je een boek aanschaft, wordt dat bedrag weer van de prijs afgetrokken. Neem je boek mee naar Café Majestic om in de sfeer te blijven. Dit café-restaurant is net zo’n sprookje, met zijn belle-époque-interieur. Tip: probeer hier de Francesinha, een broodje met vlees, kaas en een ­geheime saus. Van een compleet andere orde is het Casa da Música, een spectaculaire ­concertzaal ontworpen door onze eigen Rem Koolhaas.

Ze bieden hier een fantastisch muziekprogramma, of ga als architectuurliefhebber voor de rondleiding. Niet zo ver daarvandaan ligt museum Fundação de Serralves, in een weelderig groen park waar het heerlijk ­ontsnappen is aan de stadsreuring. De collectie ­omvat ­onder meer een unieke verzameling ­werken van Joan Miró.

Naar de overkant

Tijd om eindelijk de Douro eens over te steken naar de wijk Vila Nova de Gaia. Daar liggen de oude porthuizen aan de rivier. Een rondleiding met een kleine proeverij hoort toch wel bij een bezoek aan deze stad, die groot werd door de portwijnen. Of boek anders een boottrip naar de wijngaarden in het achterland. Terecht populair is ook de ‘zes bruggen’-cruise op een ­klassieke schuit waarmee portwijnvaten werden vervoerd. Behalve port is er nog een goede reden om de rivier over te s­teken: vanaf hier heb je het beste uitzicht over de betoverende stad, zoals vanaf Miradouro da Serra do Pilar. Of geniet met wat lekkers van de zonsondergang ­tussen de locals in de Jardim do Morro. Hier kun je de mooiste plaatjes schieten om je ­herinnering aan Porto vast te leggen. Maar vergeet vooral niet om gewoon te kijken en te genieten, zodat je straks thuis optimaal kunt nagenieten.

Cultuur in Porto

Fundação de Serralves

Het gebouw, de collectie, de ­tentoonstellingen en de tuinen: allemaal de moeite waard.

Rua Dom João de Castro 210 serralves.pt

Livraria Lello

Fabelachtige boekwinkel met zwierige houten trappen en ­daklicht van glas in lood.

Rua das Carmelitas 144 livrarialello.pt

Torre dos Clérigos

Toren van de gelijknamige kerk, met bovenin uitzicht over de hele stad.

Rua de São Filipe de Nery torredosclerigos.pt

Casa da Música

Spectaculair nieuw ­concertgebouw ontworpen door Rem Koolhaas, voor muziek of een rondleiding.

Av. da Boavista, 604-610 casadamusica.com

Palaçio da Bolsa

Voormalige beurs met de ­mooiste interieurs, alleen te ­bezoeken met rondleiding.

Rua Ferreira Borges palaciodabolsa.com

