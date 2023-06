Op vakantie buiten Europa? Let goed op het gebruik van je smartphone

Op een reis binnen Europa kun je je smartphone gewoon gebruiken zoals je thuis doet. Bellen, sms’en of internetten kost niets extra’s.

Buiten de Europese Unie

Ga je bijvoorbeeld naar Turkije? Alleen Vodafone heeft dit land gedekt onder Europa. Ook Zwitserland, Monaco en Andorra vallen niet onder de Europese Unie. Dus grote kans dat je daarvoor moet betalen.

Ga je nog verder buiten Europa op vakantie? Dan ben je helemaal de klos. Providers laten je soms wel 10 euro per MB betalen. En een MB verbruik je zo. Met het sturen of ontvangen van één foto via WhatsApp kan je dus zomaar een tientje kwijt zijn. Moet je nagaan als er tegelijkertijd nog meer foto’s en mailtjes binnen komen.

Dataplafond

Om jou tegen een hele hoge rekening te beschermen werken KPN, Vodafone en T-Mobile met een dataplafond. Als je meer dan 60,50 euro aan mobiel internet in het buitenland verbruikt, wordt je dataverbinding geblokkeerd.

De Consumentenbond adviseert om de mobiele dataverbinding uit te zetten. “Maak niet de fout om tussendoor even snel mobiel internet aan te zetten”, leggen ze uit. Want je toestel verbruikt dan in enkele seconden meerdere MB’s aan dataverkeer. Zonde.

Tips voor je mobiel gebruiken in het buitenland

Op je vakantiebestemming buiten Europa kun je beter alleen wifi-netwerken gebruiken. Appen of bellen kost je dan niets. Daarmee voorkom je hoge kosten, want ook bellen en zelfs gebeld worden kost een hoop geld buiten de EU.

Wil je buiten de EU goedkoop mobiel bellen of internetten? Dan kun je het beste een lokale simkaart kopen. Daarmee kun je bellen en internetten tegen plaatselijke tarieven. Je bent dan veel goedkoper uit dan met de buitenlandtarieven die jouw Nederlandse provider rekent.

Bron: Nu.nl