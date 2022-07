Op vakantie? In déze landen zijn er nog altijd coronaregels

Disclaimer: de coronaregels kunnen per land regelmatig veranderen. Check altijd meerdere bronnen om op de hoogte blijven van de regels op jouw vakantiebestemming. Voor actuele informatie informatie kun je onder andere kijken op de website van de ANWB en Nederland wereldwijd.

Coronaregels in Europa

We zetten de overgebleven coronaregels per bestemming voor je op een rijtje.

Duitsland

In Duitsland geldt nog steeds een mondkapjesplicht in ziekenhuizen en in het openbaar vervoer. Maar let ook op tijdens het shoppen of als je een museum bezoekt: winkeliers en musea mogen zelf beslissen of ze hun klanten verplichten een kapje op te zetten. Belangrijk is om te weten dat als mondkapjes verplicht zijn, je altijd een FFP2-masker moet dragen.

Frankrijk

Als je met het vliegtuig naar Frankrijk gaat, moet je de CoronaCheckapp (opnieuw) downloaden. Op de Franse luchthavens bestaat de kans dat je je QR-code moet laten zien.

Heb je een weekendje Nice geboekt of verblijf je ergens anders aan de Côte d’Azur? Neem dan genoeg mondkapjes mee. Aangezien de besmettingscijfers gigantisch zijn opgelopen, is iedereen weer verplicht een mondmasker te dragen in het openbaar vervoer.

Italië

Er zijn gelukkig geen QR-codes meer nodig, maar mondkapjes worden daar altijd veel gedragen. In het openbaar vervoer en bij medische instellingen ben je verplicht een FFP2-masker te dragen. Hou je aan deze regels, want de controles zijn heel streng.

Spanje

In Spanje kunnen de regels per regio verschillen, check dit dus van tevoren. Reizigers uit de Europese Unie en de Schengenzone hoeven gelukkig geen Digitaal Corona Certificaat meer te laten zien. Wel zijn mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer, in apotheken en in het ziekenhuis. Ook kun je op sommige plekken in de horeca nog mondkapjes moeten dragen.

Portugal

QR-codes worden niet meer gecontroleerd, maar ze zijn wel redelijk streng wat betreft mondkapjes. Draag deze dus altijd in het openbaar vervoer en in ziekenhuizen.

Bron: Nederland Wereldwijd