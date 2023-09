Op vakantie in september? Dít zijn de 3 mooiste nazomerse bestemmingen

Wanneer je in september op vakantie gaat, kun je niet altijd rekenen op mooi weer. Toch heeft de nazomer in bepaalde gebieden zo zijn eigen charme. Milde temperaturen, avontuur in overvloed en culturele walhalla’s: deze bestemmingen bieden in september véél meer dan in hartje zomer.

Tirana, Albanië

Albanië wordt als zomerse bestemming steeds populairder (déze Albanese kustplek wordt zelfs de Malediven van Europa genoemd), maar de nog relatief onbekende hoofdstad van het land is bij lagere temperaturen ook zeker een bezoekje waard. Tirana staat bekend om zijn prachtige historische en kleurrijke gebouwen en vele culturele hoogtepunten. Behoefte aan natuur? Plan een dagtrip vanuit Tirana naar de bergen rondom het middeleeuwse dorpje Krujë, bezoek het nationaal park Dajt Mountain of laat je betoveren door het turquoise meer van Bovilla. Geniet ’s avonds van een uitgebreide maaltijd bij één van de hippe eetgelegenheden van de hoofdstad en struin nog even langs de talloze schilderachtige boetiekjes.

Tirana, Albanië Beeld Getty Images/iStockphoto

Oslo, Noorwegen

Noorwegen ádemt avontuur: ideaal voor wanneer de temperaturen dalen en je zin hebt in wat actie. Vanuit Oslo plan je eenvoudig een rondreis langs de fascinerende Noorse fjorden, waar je door smalle en imposante baaien kunt varen, indrukwekkende watervallen kunt spotten en de nabijgelegen eilanden kunt bezoeken. De hoofdstad staat in de nazomer bol van de culturele activiteiten. Zo verlengen musea en galerijen tijdens de jaarlijkse Oslo Kulturnatt op 16 september hun openingstijden tot laat in de avond of zelfs tot na middernacht. Nog een groot pluspunt van reizen in deze periode: vanaf medio september spot je in Noorwegen met een beetje geluk het noorderlicht.

Oslo, Noorwegen Beeld Getty Images

Zanzibar, Tanzania

Toch even lekker nazomeren? September is voor het Afrikaanse eiland Zanzibar de laatste maand van het droogseizoen, wat betekent dat het hier in deze periode nog heerlijk warm is. De temperaturen in Zanzibar lopen in september op tot wel dertig graden. Tegelijkertijd heerst er in deze periode een koele zeebries. In september komen walvishaaien zich bij Mafia Island voeden met het plankton dat hier leeft, dus dit is dé kans om met deze vriendelijke reuzen te zwemmen. Ook de cultuurliefhebber komt in Zanzibar aan zijn trekken. Wandel bijvoorbeeld door de kronkelende straatjes van Freddie Mercury’s geboorteplaats Stone Town, dat tot werelderfgoed is verheven. Of ga mee met één van de vele specerijentours die op dit eiland georganiseerd worden.

Zanzibar, Tanzania Beeld Getty Images

