Villa Rocabella is eigendom van de Franse multimiljonair Jean-Baptiste Rudelle en gevestigd aan de Franse Rivièra.

Slapen in de villa uit Downton abbey

De villa werd aan het einde van de 19e eeuw gebouwd door de Deense architect Hans-Georg Tersling. Het diende ooit als literaire salon, maar is nu een luxueus vakantieoptrekje geworden.

Van alle gemakken voorzien

Er kunnen 42 gasten verblijven in de drie verschillende gebouwen. Het is van alle gemakken voorzien. Naast de prachtige binnenruimtes met uitzicht op zee, is er een subtropische binnentuin, een gym, een hottub, een buitenzwembad en een pétanquebaan (pétanque is een vorm van jeu de boules).

Prachtige foto’s

Je kunt een losse kamer of een cottage huren. Of je boekt het hele kasteel voor bijvoorbeeld een bruiloft. In de serie zie je maar een piepklein gedeelte van de villa, dus kijk voor je je volgende bezoek aan Frankrijk plant eerst maar eens even naar de rest van dit adembenemende hotel. Boeken doe je via deze site.

Downton abbey: a new era

In Downton abbey: a new era, die nu in de bioscoop draait, zie je eveneens prachtige beelden van de villa aan de Franse Rivièra.

Bron: Rocabella