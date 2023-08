Op vakantie naar Kos? Pas dan op, anders heb je een héél hoge telefoonrekening

Door hierop te letten, voorkom je dat je vakantie nóg duurder wordt.

Vakantie naar Kos

Heb je nog een zonovergoten vakantie naar het Griekse eiland Kos op de planning staan? Bof jij even, want daar is het de hele zomer lekker weer. Bovendien vind je er leuke stadjes, is het eiland overzichtelijk én kun je er goed fietsen. Niet voor niets dat het eiland zo populair is onder Nederlandse toeristen.

Je moet echter wel goed oppassen als je door je smartphone scrollt als je op deze bestemming bent.

Dataroaming in het buitenland

Bellen en internetten binnen de EU

Als je de Nederlandse grens overgaat, maakt je telefoon automatisch verbinding met een buitenlandse provider. Eerst betaalde je overal ter wereld extra geld voor die zogenoemde ‘roamingkosten’, maar sinds 2017 kun je binnen de EU bellen en internetten, zonder hier extra voor te betalen. Je maakt dan gebruik van je data- en belbundel die je ook in Nederland hebt.

Toch werkt dit niet overal even optimaal. Zo behoort Griekenland wel tot de Europese Unie, maar kun je niet op alle Griekse eilanden onbezorgd streamen, Instagrammen en internetten. Vooral op Kos kan ‘roamen’ voor problemen en hoge kosten zorgen.

Turkse netwerk

Aangezien het Griekse eiland Kos zó dicht bij Turkije ligt, kan het netwerk per ongeluk overspringen naar het Turkse netwerk. Dat komt doordat het Turkse netwerk simpelweg een stuk stabieler is dan het Griekse. Jouw telefoon kiest automatisch het beste netwerk.

Turkije hoort niet bij de EU, waardoor je ineens wél extra moet betalen voor het gebruik van internet.

Hoge telefoonrekening tijdens vakantie op Kos

Volgens RTL Nieuws komt het regelmatig voor dat Nederlanders toeristen last hebben van extra telefoonkosten na hun vakantie op Kos. “Turkse zendmasten zijn vaak sterker dan Griekse. Hoe dichter bij de Turkse kust, hoe groter de kans dat het misgaat”, vertelt een woordvoerder van Autoriteit Consument & Markt tegen RTL Nieuws.

Hoeveel extra kosten?

Hoeveel je precies kwijt bent als je (per ongeluk) verbinding maakt met een Turks netwerk, verschilt per provider. Om het een beetje in perspectief te plaatsen: een uurtje scrollen door Instagram kan je al zo’n 100 mb aan mobiele data kosten. Reken maar uit...

Vodafone - geen extra kosten omdat ze de Europese regels toepassen in Turkije vanwege de populariteit in de zomer Tele2 - geen extra kosten omdat ze de Europese regels toepassen in Turkije vanwege de populariteit in de zomer T-mobile - € 2,07 per mb KPN - € 2,50 per mb Ben - € 2,5 per mb Simyo - € 5 euro per mb 50+ mobiel - € 0,50 per mb Youfone - internetten is geblokkeerd buiten de EU Simpel - internetten is geblokkeerd buiten de EU

Heb jij een internetabonnement bij T-mobile, KPN, Ben, Simyo of 50+ mobiel? Dan is het dus oppassen geblazen. Houd je mobiel netwerk in de gaten en schakel roaming uit als je geen hoge telefoonrekening wil.

De oplossing? Zelf goed opletten

Zet je netwerkselectie op handmatig. Zo zoek je zelf naar een netwerk en schakelt je mobiel niet automatisch over naar een ander (Turks) netwerk. Daarnaast is het belangrijk regelmatig te checken of je nog op het Griekse netwerk zit.

Bovendien kun je ook via je provider checken of je extra kosten maakt, buiten je bundel. Houd dit goed in de gaten om hoge kosten te voorkomen.

Ga je een dagje naar Bodrum, in Turkije, vanuit Kos? Schakel dan ‘dataroaming’ helemaal uit.

Valkuilen bij bellen en internetten in het buitenland

EU is niet heel Europa

De regel sinds 2017 is dus: betaal geen extra kosten voor bellen en internetten binnen de EU. Fijn, maar veel mensen vergeten dat de EU niet hetzelfde is als heel Europa. Turkije ligt bijvoorbeeld wel voor een deel in Europa, maar behoort niet tot de Europese Unie.

Onbeperkt is niet altijd onbeperkt in EU

Heb jij een abonnement met onbeperkt bellen, SMS’en en/of internetten? Dan is het wel belangrijk om te achterhalen of dat ook geldt voor de rest van de EU. Bij veel providers geldt ‘onbeperkt’ alleen voor Nederland. Providers mogen hier een limiet aan stellen. Check dit dus bij je provider voordat je de hele dag aan het scrollen bent of video’s gaat kijken.

Bellen kost wél extra

Bel je vanuit Nederland naar een (niet Nederlands) Europees nummer? Dan betaal je dus wél extra. Dat kan erg duur zijn. Soms vragen providers zelfs een dubbel of driedubbel tarief. Hoe je die extra kosten voorkomt? Bel via WhatsApp, want dan kost het je niks extra’s.

Bron: RTL Nieuws, Prijsvergelijken