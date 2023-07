Op vakantie via Schiphol: met déze tips ben je sneller door de douane heen

Op de zogenoemde ‘piekdagen’ kan het aantal vertrekkende reizigers oplopen tot ruim boven de 77.000 per dag. Als iedereen zich goed voorbereidt, duurt het wachten minder lang.

Tips tegen drukte op Schiphol

1. Thuis online inchecken

Reis je alleen met handbagage naar je vakantiebestemming? Dan kun je thuis alvast online inchecken om tijd op Schiphol te besparen. Je kunt 24 uur voor vertrek thuis inchecken en je ontvangt direct je boarding pass, waardoor je niet in de rij hoeft te staan bij de incheckbalie. Kortom: je kunt meteen door naar de douane.

2. Handig inpakken van je handbagage

Zorg dat je spullen die je niet nodig hebt in je ruimbagage stopt, want hoe meer spullen er in je handbagage zitten, hoe langer het duurt bij de controle.

Reis je alleen met handbagage? Zoveel mag je meenemen per vliegmaatschappij.

3. Reserveer een tijdslot voor de douane

Door van tevoren al een tijdslot te reserveren, kun je op een zelfgekozen tijdstip door de securitycontrole. Dit kun je heel makkelijk doen via de website van Schiphol. Je ontvangt dan een QR-code die je kunt laten scannen door een Schipholmedewerker bij een speciale securitybalie. Om hier te komen volg je de gele borden naar je gate.

Het is gratis, gemakkelijk en je helpt de rijen voor security minder lang te maken. Let wel op: je tijdslot geldt alleen voor security. Zorg dat je op tijd bent om je bagage van tevoren in te checken.

Het tijdslot is te boeken vanaf drie dagen voor je vertrekdatum. Het enige wat je nodig hebt is de datum, je bestemming, je vluchtnummer en de passagiersinformatie. Ideaal!

4. Goedkoop parkeren

Je hoeft je auto echt niet op de officiële parking van de luchthaven te parkeren. Er zijn namelijk veel goedkopere mogelijkheden in de buurt. Hoe dichter je bij de luchthaven parkeert, hoe meer je vaak betaalt. Terwijl bij parkeerplekken verder weg een gratis shuttlebus je meestal voor de deur bij het vliegveld afzet.

5. Vloeistoffen en elektronica mogen in je tas blijven

Het is altijd even stressen als je bij de security check aankomt: nog snel even je waterflesje leegdrinken of ontdekken dat je toch die fles zonnebrandcrème in je handbagage hebt gestopt. Sinds de komst van nieuwe CT-scans op Schiphol hoef je je hierover in ieder geval niet meer druk te maken, want vloeistoffen (ook je volle flesje water!) en elektronica zoals laptop en camera mogen in je tas blijven zitten.

6. Soepel door de security op Schiphol

Zo’n tijdslot scheelt een hoop tijd bij de controle, maar er zijn nog een paar dingen die je van tevoren kunt doen om alles soepeler te laten verlopen. Met deze tips ga je nog sneller door de controle:

Het blijft handig om al je vloeistoffen en gels samen in een transparant zakje te stoppen. Zorg dat iedere verpakking niet meer dan 100 milliliter bevat. Een flesje drinken wordt apart gecontroleerd tijdens de scan.

Zorg dat de zakken van je broek, trui of vest leeg zijn voordat je bij de security komt. Het is makkelijk om al je belangrijke zaken zoals sleutels, paspoort en vliegtickets te bewaren in een klein tasje in je handbagage zodat je er snel bij kunt en het toch veilig opgeborgen zit.

Jassen, enkelhoge schoenen en schoenen met een hak of dikke zool moeten apart door de scanner. Als je sneller door de controle wil is het handig om geen laarzen of colbertje onder je jas aan te trekken als je thuis vertrekt, anders moet je bij de security je schoenen en jas(sen) uittrekken.

Ondanks alle voorbereiden, toch je vlucht gemist? Dit zijn je rechten.

Andere vliegvelden

Vlieg je vanuit Eindhoven? Lees dan hier hoe je stressvrij op reis gaat. Of kies je na alle drama op de vliegvelden in Nederland voor Düsseldorf in Duitsland? Deze trend is al zichtbaar sinds mei, blijkt uit onderzoek naar de vakantietrends van 2023.

Bron: Schiphol.nl