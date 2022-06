Op vakantie via Schiphol: zo kun je het proces versnellen

Thuis online inchecken

Reis je alleen met handbagage naar je vakantiebestemming? Dan kun je thuis alvast online inchecken om tijd op Schiphol te besparen. Je kunt namelijk 24 uur voor vertrek thuis inchecken en je ontvangt direct je boarding pass, waardoor je niet in de rij hoeft bij de incheckbalie.

Handig inpakken van je handbagage

Het begint natuurlijk ook bij slim inpakken. Zorg dat je spullen die je niet direct nodig hebt in je ruimbagage stopt, want hoe meer spullen er in je handbagage zitten, hoe langer het duurt bij de controle.

Vloeistoffen en elektronica mogen in je tas blijven

Het is altijd even stressen als je bij de security check aankomt: nog snel even je waterflesje leegdrinken of ontdekken dat je toch je flesje zonnebrandcrème in je handbagage hebt gestopt. Sinds de komst van nieuwe CT-scans op Schiphol hoef je je hierover in ieder geval niet meer druk te maken, want vloeistoffen (ook je volle flesje water!) en elektronica zoals laptop en camera mogen nu in je tas blijven zitten. Dat scheelt al een hoop tijd bij de controle, maar er zijn nog een paar dingen die je van tevoren kunt doen om alles soepeler te laten verlopen.

Soepel door de security op Schiphol

Met deze tips ga je nog sneller door de controle:

Stop al je vloeistoffen en gels in een transparant zakje en zorg dat iedere verpakking niet meer dan 100 ml bevat. Een flesje drinken hoeft hier niet bij, die wordt apart gecontroleerd tijdens de scan.

Zorg dat de zakken van je broek, trui of vest leeg zijn voordat je bij de security komt. Het is makkelijk om al je belangrijke zaken zoals sleutels, paspoort en vliegtickets te bewaren in een klein tasje in je handbagage zodat je er snel bij kunt en het toch veilig opgeborgen zit.

Jassen, enkelhoge schoenen en schoenen met een hak of dikke zool moeten apart door de scanner. Als je sneller door de controle wil is het handig om geen laarzen of colbertje onder je jas aan te trekken als je thuis vertrekt, anders moet je bij de security je schoenen en jas(sen) uittrekken.

Bron: Schiphol.nl