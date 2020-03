In dít land is reizen met het openbaar vervoer vanaf heden gratis

View this post on Instagram

Travel means mobility. Free mobility means easy and convenient travel. By offering free public transport nationwide, Luxembourg facilitates access to a sustainable way of exploring the country. 🚋 The tramlines will facilitate access from key points across the city – Luxembourg Airport, main station and Cloche d'Or Business District. When fully operational, there will be 24 stations connected by 16 km of tracks with a capacity of 10,000 passengers per hour in each direction. 🚊