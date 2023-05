Overal stijgen de prijzen: zó bespaar je toch een hoop geld op vakantie

Als je deze zomer in Europa op vakantie gaat, kun je niet ontkomen aan de stijgende prijzen. Heel Europa heeft last van inflatie en dat merk je in je portemonnee.

Stijgende voedselprijzen

Gemiddeld zijn de prijzen voor voedingsmiddelen in Europa het afgelopen jaar met 13,6% gestegen, zegt NU.nl. Dat is iets minder dan in Nederland zelf, want daar is de voedselinflatie 15,1%. Vooral bier, brood, zuivel, vis en suiker zijn in prijs gestegen.

Een overzichtje van de populairste vakantielanden in Europa:

Duitsland: 17,2% duurder

België: 16,6% duurder

Spanje: 16,5% duurder

Nederland: 15,1% duurder

Frankrijk: 14,9% duurder

Italië: 12,6% duurder

Tips om geld te besparen op vakantie

Tijdens je vakantie wil je niet op elke cent letten. Daarom kun je beter van tevoren alvast wat voorbereidingen treffen of slimme keuzes maken, zodat je alsnog zorgeloos (maar goedkoop) op reis gaat:

1. Kies goedkope vliegtickets

Als je via Google Flights naar vliegtickets zoekt, kun je alleen de vertreklocatie invullen plus de datum. Laat het vakje met de bestemming leeg. Zo gaat Google voor jou de beste tickets zoeken en zie je waar je spotgoedkoop heen kunt vliegen.

2. Vertrek niet op zwarte zaterdag

Ga je toch met de auto? Dan kun je beter niet op deze dagen vertrekken of huiswaarts keren. In de file staan kost je namelijk veel tijd, energie én benzinekosten. Zonde! Vertrek daarom na 10.00 uur van huis. De meeste mensen stappen ’s nachts al in de auto, maar dan rijdt je later alsnog de file in.

Let op: in mei 2023 was tanken in België en Spanje goedkoper dan in Nederland, maar in Duitsland, Frankrijk en Italië betaal je een paar cent per liter meer. Houd daar dus rekening mee.

3. Huur op tijd een auto

Heb je een auto nodig om de omgeving van jouw bestemming te ontdekken? Reserveer deze op tijd. Wanneer de vraag stijgt, stijgt ook de prijs. De prijzen lopen voornamelijk op omdat er een tekort aan huurauto’s is. Zorg ervoor dat je (kosteloos) kunt annuleren als je plannen lastminute wijzigen.

4. Ga voor een staycation

Je kunt veel geld besparen door in eigen land buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Sinds de coronacrisis is een staycation heel populair geworden en wij snappen wel waarom. Er valt genoeg te ontdekken in ons kikkerlandje. Bovendien scheelt het veel reiskosten, aangezien je voor een vliegticket al gauw een paar honderd euro kwijt bent. Ook de benzine is de laatste maanden duurder geworden, waardoor een leuke Airbnb-stek in Zeeland ineens een aantrekkelijker klinkt dan Zuid-Frankrijk.

5. Ontdek streetfood

Loop een keer niet de toeristen, maar de locals achterna. Zij weten de beste plekjes om wat te eten. Schroom ook niet om streetfood te eten. Dit is supergoedkoop en hartstikke lekker. Ga vooral voor plekjes waar het druk is, want dan wordt het voedsel goed ververst en weet je (bijna) zeker dat je niet ziek wordt op vakantie.

Vergeet ook niet om een keer een lekkere lunch bij de bakker te halen. Elke dag meerdere keren uiteten is nogal prijzig, terwijl een croissant en vers gebakken broodje bij de bakker om de hoek slechts een paar euro kost.

6. Check voor gratis activiteiten

In ieder stad bestaan er free walking tours. Je wandelt dan samen met locals door de stad, zodat je precies weet wat de hotspots zijn. Hartstikke handig en dus gratis. Verder heb je weleens dealtjes bij musea waar je op sommige dagen gratis naar binnen kunt. Een goede research is het halve werk.

Bron: NU.nl, ANWB