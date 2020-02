Dit zijn de perfecte reisbestemmingen voor een vakantie in februari

De eerste weken van het nieuwe jaar zitten er alweer op. Toe aan een break? Het fijne aan februari is dat je ervoor kunt kiezen om de kou op te zoeken, maar in Europa ook al wat warmere reisbestemmingen hebt. Wij hebben de leukste op een rijtje gezet.

Sneeuw in Fins Lapland, de zon in Spanje: dit zijn de fijnste bestemmingen voor een vakantie in februari.

Marrakesh

Street food eten op het Djenna el Fna-plein, wandelen door de prachtige tuinen en bijkomen in de hammam: Marrakesh is de perfecte stad voor een stedentrip als je op zoek bent naar wat zonnestralen in februari. De gemiddelde temperatuur in de Marokkaanse stad ligt in februari rond de 21 graden en met 8 zonuren is het daar in deze periode prima vertoeven. Marrakesh ligt op nog geen 4 uur vliegen vanaf Amsterdam, dus perfect voor een paar dagen.

Tenerife

Zon, zee en strand in februari? Dat kan! In februari is het op Tenerife gemiddeld 21 graden en valt er bijna geen regen. Het eiland is het grootste eiland van de Canarische Eilanden en dus perfect om te verkennen met de auto. Bezoek de vulkaan, geniet op een zonnige dag van het prachtige strand Playa las Terisatas en sluit de dag af met sangria en paella. Vamos!