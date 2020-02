Dit zijn de fotogeniekste reisbestemmingen van 2020

Wanneer je op vakantie gaat is het natuurlijk leuk om een mooi fotoalbum te maken voor als je weer terug bent. Het mooiste album creëer je wanneer je naar een van déze reisbestemmingen gaat. Dit zijn namelijk de fotogeniekste plekken van 2020.

Een team van foto-experts zette de mooiste en populairste bestemmingen op een rij.

Reisbestemmingen

Om uit te zoeken welke reisbestemmingen mensen het mooist vinden en welke plekken de mooiste foto’s opleveren, deden experts van de website The Photo Team onderzoek. Hiervoor keken ze welke locaties het meest gebruikt werden op Instagram. En daaruit kwam een top 10 met landen naar voren die het fotogeniekst én meest geliefd zijn.

1. Parijs

Parijs verveelt nooit. Het is geen geheim dat de straten ontzettend romantisch en fotogeniek zijn. En ook al ben je er al honderd keer geweest, je zult je er altijd vermaken.

View this post on Instagram A post shared by CAOS IDEAL Photography (@caosideal) on Feb 25, 2020 at 8:08am PST

2. Bali

Het is niet voor niets dat Bali ontzettend populair onder reizigers is. De fotogenieke plekken zijn niet op twee handen te tellen!

View this post on Instagram A post shared by ✦ 𝐌𝐈𝐑 𝐁𝐀𝐋𝐈 ✦ (@balispaceclub) on Feb 25, 2020 at 7:57am PST

3. Tokio

Waan je in een compleet andere wereld. Tokio is adembenemend en fascinerend tegelijk, waardoor je er zonder probleem een heel fotorolletje vol kunt schieten.

View this post on Instagram A post shared by Abigale Nelson (@abbnelson) on Feb 24, 2020 at 8:18pm PST

4. Bangkok

Bangkok is misschien niet de eerste reisbestemming die in je opkomt, maar zeker de moeite waard.

View this post on Instagram A post shared by Theflyingframe (@theflyingframe) on Feb 25, 2020 at 6:52am PST

5. Sicilië

Dompel je onder in de heerlijke sferen van dit Mediterrane eiland, dat alles te bieden heeft voor een heerlijke vakantie vól pittoreske plekjes.

View this post on Instagram A post shared by Meme | Italy 🇮🇹 (@meme.da.siracusa) on Feb 24, 2020 at 4:20am PST

6. Buenos Aires

De hoofdstad van Argentinië is zeker ook een aanrader als je op zoek bent naar een kleurrijke en fotogenieke bestemming. Op iedere straathoek kun je je ogen uitkijken, daar is geen twijfel over mogelijk.

View this post on Instagram A post shared by Buenos Aires (@buenosaires) on Dec 13, 2019 at 7:56am PST

7. Venetië

Venetië behoeft geen uitleg. We weten allemaal hoe prachtig en fotogeniek het is. Het is dan ook geen verrassing dat ook deze plek in de top tien staat!

View this post on Instagram A post shared by Lars (@gran_rey_v) on Feb 25, 2020 at 8:07am PST

8. Kaapstad

Kaapstad wordt steeds populairder en dat is niet voor niets. Het is warm, fotogeniek en steeds meer Hollanders brengen er maar al te graag een lange vakantie door.

View this post on Instagram A post shared by mana (@manahzl) on Feb 24, 2020 at 9:56am PST

9. Sri Lanka

Ook Sri Lanka mag niet in de lijst ontbreken. Het is welbekend om haar Ceylon thee, maar ann0 2020 ook een geliefde vakantiebestemming.

View this post on Instagram A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (@veronikaishutina) on Feb 25, 2020 at 8:06am PST

10. Cancun

De Mexicaanse stad Cancun staat op de tiende plek van de fotogeniekste reisbestemmingen. Je vindt er eindeloze witte stranden en een diepblauwe zee. Oftewel: de perfecte ingrediënten voor een fotoboek vól prachtige plaatjes.

View this post on Instagram A post shared by @axatep on Feb 22, 2020 at 6:38pm PST

Bron: Thephototeam. Beeld: iStock