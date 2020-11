Dit wordt de reistrend ná corona (en het is nogal onverwachts)

Zorgeloos op reis gaan, kan helaas nog niet. Voorlopig zul je het moeten doen met dagdromen. Het is nog niet zeker of 2021 het jaar wordt dat je weer vakantie kunt vieren, maar de grootste reistrend ná corona is al wel bekend.

We kijken reikhalzend uit naar het moment dat we onze koffers weer kunnen pakken om naar een mooie bestemming te gaan. Als het dan eindelijk weer zover is, beweert Dr. Heather Warfield, docent aan de Antioch University in Ohio, dat de nieuwe trend een pelgrimstocht wordt.

Pelgrimstocht

De bedevaart is de oudste vorm van reizen en volgens Warfield, die al jarenlang onderzoek doet naar pelgrimstochten, wordt dit dé reistrend na corona. Een pelgrimstocht is van oudsher een reis langs heilige plaatsen, maar tegenwoordig zijn er ook allerlei literaire, historische en culturele routes die je kunt volgen. Volgens de wetenschapper hebben mensen door de pandemie meer behoefte gekregen aan zingeving. “We staan stil bij onze waarden en wat we willen nastreven zodra we van de quarantaines en lockdowns verlost zijn”, vertelt Warfield in een interview met reismagazine Travel and Leisure.

Angststoornissen

Volgens Warfield heeft de invloed van corona op onze geestelijke gezondheid een groot effect op het toekomstige reizen. “Het aantal depressies en angststoornissen was nog nooit zo groot. Mensen willen opnieuw in verbinding staan met anderen en dat is net waar een pelgrimstocht om draait: ervaringen delen met wie op jouw pad komt. Daarnaast hebben we meer dan ooit behoefte aan natuur, en ook dat is een belangrijk onderdeel van een bedevaart.”

Vakantie verziekt door het coronavirus? Zo krijg je je geld terug:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair. Beeld: iStock