Zin in vakantie: dit zijn dé reistrends voor 2020

Hoe vieren we dit jaar vakantie? Booking deed onderzoek naar de reistrends in 2020 onder 22.000 reizigers in 29 landen.

Wij hebben de resultaten voor je op een rijtje gezet:

Advertentie

Huisdier in de koffer

55 procent van mensen met een huisdier vindt hun dierenvriend net zo belangrijk als hun kind. Diervriendelijke bestemmingen, verblijven en activiteiten waar huisdieren welkom zijn, worden dit jaar nog populairder.

Samen met opa en oma

Een trend die steeds meer geliefd lijkt te worden: grootouders die alleen met hun kleinkinderen op vakantie gaan. 74 procent van de grootouders zegt dat tijd met hun kleinkinderen hen jong houdt en 57 procent van de ouders zou wel wat meer tijd zonder kinderen willen hebben. Op vakantie met opa en oma is dus een topidee!

Culinair dineren

Uit eten in een goed restaurant vinden we steeds belangrijker. Die restaurants reserveren we het liefste vóór onze vakantie. Geschikte landen voor een culinaire reis zijn Italië, Spanje en Portugal.

Onbekende steden

Volgens de boekingwebsite gaan we steeds meer reizen naar second cities. Dit houdt in dat we naar minder bekende reisbestemmingen gaan om overtoerisme te vermijden en het milieu te beschermen. Voorbeelden van onontdekte steden in Europa: Cork in Ierland, Göteborg in Zweden, Hamburg in Duitsland en Aarhus in Denemarken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Booking.com, beeld: iStock