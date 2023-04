Reizen: in de voetsporen van Napoleon door Zuid-Frankrijk

Franser wordt het niet, toeren over de Route Napoléon in het zuiden van Frankrijk. Wie start aan de decadente Côte d’Azur eindigt de trip in grillig Grenoble.

Van alle vakantievormen is de roadtrip toch wel onze favoriet. Hop, de auto in en de wereld – in dit geval: Zuid-Frankrijk – ligt aan je voeten. En hoe leuk is het om dan een beroemde route te rijden, waarbij je onderweg van het ene mooie verhaal in het andere valt.

De Route Napoléon is een aanrader, want het is én een historisch interessante route en een behapbare tocht, langs onontdekte parels die je anders al snel over het hoofd zou zien. Met z’n ruim driehonderd kilometer is deze tour prima te doen in een paar dagen. Maar leuker is om er een uitgebreidere roadtrip van te maken en je onderweg te laten afleiden door mooie dorpjes, ­uitkijkpunten, gezellige markten en ­aanlokkelijke zijwegen.

Genieten

Even terug in de tijd, naar 1 maart 1815: toen reisde Napoleon Bonaparte met zijn gevolg van eiland Elba (zie kader) in zes dagen naar Parijs. Hij kwam aan in het zuiden van Frankrijk, om precies te zijn in Golfe-Juan aan de Côte d’Azur. Hier begint Napoleon aan zijn tocht naar de hoofdstad, die hij wil heroveren. Golfe-Juan is een prima vertrekpunt van deze route, maar hier aan zee ­zitten genoeg andere fijne plaatsen zoals het ­bekendere Antibes Juan-les-Pins (antibesjuanlespins.com). Denk prachtbaaien, luxe strandtenten, lekker eten, bootjes kijken in de haven... het joie de vivre is hier uitgevonden.

Parfum maken

Na Golfe-Juan komt Napoleon aan op het strand van Cannes. Deze historische plek, later het ‘kruispunt’ of ‘Croisette’ genoemd, is nu een kilometerslange flaneerboulevard vol palmbomen, dus neem die grote flaphoed en die wapperende jurk vooral mee in de kofferbak. Decadent Cannes staat vooral bekend om het jaarlijkse internationale filmfestival in mei. Vanaf Cannes rijden we door naar Grasse, zo’n zestien kilometer verderop. Deze stad, tussen de glooiende heuvels van de Alpes-Maritimes, is het centrum van de parfum. Vroeger werd hier veel leer geproduceerd. Toen het in de zestiende eeuw in de mode was om leren handschoenen te parfumeren, kwam de parfumindustrie van de grond. Wil je je eigen parfum maken? Dit is je kans, bijvoorbeeld bij parfumhuis Molinard (molinard.com).

De zesdaagse bergtocht De Route Napoléon bestaat sinds 1932. Hij begint officieel aan de Côte d’Azur en eindigt in Grenoble, maar je kunt natuurlijk ook andersom rijden of er een deel van doen. In totaal is de route 324 kilometer lang. Napoleon reisde na Grenoble verder via Lyon tot aan zijn eindbestemming Parijs. Het verhaal gaat dat Napoleon juist deze bergroute nam om zo veel mogelijk verzet onderweg te vermijden.

frankrijkpuur.nl/route-napoleon, zininfrankrijk.nl/route-napoleon Weetje In het Frans heet het Les Cent-Jours, oftewel De Honderd Dagen: die zaten er tussen de aankomst van Napoleon in Zuid-Frankrijk in maart 1815, tot aan zijn ondergang in het beroemde Waterloo in juni 1815.

Lavendelhoofdstad

Volgende stop: het middeleeuwse en prachtige Castellane. Met als poëtische bijnaam: de poort naar Verdon, want de indrukwekkende kloof van Verdon ligt hier vlakbij (zie kader). Weetje: het verhaal gaat dat Napoleon hier tijdens zijn tocht, op 3 maart 1815, ging lunchen, in de Rue Nationale 34. Zeker doen hier: wandelen (in zo’n dertig minuten) naar de Notre Dame du Roc-kapel, op ruim negenhonderd meter hoogte. Vanaf hier heb je een waanzinnig uitzicht op Castellane en het dal van Verdon.

We rijden door naar het stadje Digne-les-Bains in de Provence, ook wel bekend als de hoofdstad van de lavendel. Met name in juli is het hier prachtig, want dan staan de paarse bloemen in bloei. Hier bezoek je het lavendelmuseum en sla je natuurlijk fijne ­lavendelproducten in voor thuis. Boek voor de ultieme ­spa-ervaring ook een behandeling bij de thermale bronnen in het noorden van de stad, reserveren aanbevolen bij ­thermesdignelesbains.com.

Fotogenieke rots

Voor we doorrijden naar het volgende stadje maken we een kleine détour via de bizarre rotsformatie van het dorp Mées: Les Pénitents , oftewel de boetelingen. Volgens de legende zijn dit ­monniken die zich niet kuis genoeg hadden ­gedragen en daarom in steen werden veranderd.

Door nu, naar het rustige en ­beeldschone Sisteron, dat omgeven is door bergen. Met name de Rocher de la Baume is bijzonder: een immense rots die bestaat uit verticale lagen, die samengeperst lijken te zijn. Het geeft dit knusse stadje iets dramatisch en fotogenieks. Bezoek hier de burcht, de Citadel van Sisteron, met de middeleeuwse muren. Vroeger stond hier een Romeins fort om de stad te beschermen, nu is het vooral een plek om het uitzicht te bewonderen.

Het omrijden waard Een beetje uit de route en hoogstwaarschijnlijk heeft Napoleon hier geen tussenstop gemaakt: Gorges du Verdon. Vanuit Castellane rijd je hier via een kronkelweg in zo’n drie kwartier heen. Je kijkt je ogen uit wanneer je hier door de bergen en de vallei van de kloof (de grootste van Europa!) rijdt en vervolgens het ­onweerstaanbare turquoise water van de rivier ziet. Dit is niet voor niks de Grand Canyon van Frankrijk.

verdonsecret.com Isla bonaparte Geen onderdeel van de route, wel een aanrader: het Napoleon-eiland Elba. Het hoort niet bij Frankrijk, maar is onderdeel van Italië. Vanuit het Toscaanse stadje Piombino vaar je er in nog geen uur naartoe. Napoleon verbleef hier in ballingschap van begin mei 1814 tot zijn ontsnapping in 1815. In 1821 overleed hij op weer een ander eiland: het afgelegen Sint-Helena, midden in de Atlantische Oceaan.

Kerk in de bergen

We rijden via Gap, bergachtig gelegen op 750 meter boven zee. Dit zijn de indrukwekkende Hautes-Alpes, met ­bergtoppen tot wel vierduizend meter hoog. Wandelen en fietsen, dát is in dit heerlijke Alpendorp de hoofdfocus. Napoleon bleef er ook een nachtje slapen; in rue de France 19. Een plaquette boven de voormalige Auberge Marchand herinnert daar nog aan.

Het middeleeuwse dorpje Corps, hier zo’n veertig kilometer vandaan, ligt aan het meer van Sautet, dus ­zwemspullen gereedhouden. Niet ver van Corps vind je Notre-Dame de la Salette, een grote kerk en bedevaartsoord hoog in de bergen. Halverwege de negentiende eeuw zouden kinderen uit de omgeving hier een verschijning van Maria hebben gezien. Inmiddels is het bedevaartsoord uitgegroeid tot de op één na belangrijkste van het land – want de allerbekendste is natuurlijk Lourdes. Die stad ligt hier een eindje vandaan, richting de Spaanse grens.

Alpenstad

Op weg naar Grenoble, hoofdstad van de Alpen, terwijl we aan onze rechterhand Isère passeren: het op drie na grootste berggebied van het land. Ideaal voor skivakanties, maar ook beroemd vanwege de Alpe d’Huez en het jaarlijkse Alpe D’HuZes sportevenement.

In Grenoble is veel te doen, zoals een bezoek brengen aan het negentiende-eeuwse La Bastille. Doe dat vooral met de – al bijna honderd jaar oude – kabelbaan: een ervaring op zich! Op 475 meter hoogte kijk je – nogmaals – je ogen uit terwijl je op het terras van restaurant 02 (02-restaurant.fr) geniet van een lekker drankje. Een stijlvollere afsluiting van deze trip kunnen we niet bedenken.

Fotografie: AWL, Getty Images, Shutterstock, Stocksy, Jean-Daniel Sudres / hemis.fr / HH