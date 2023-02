Rondom déze Nederlandse stad staan automobilisten het langst in de file

De maker van navigatieapparaten doet jaarlijks onderzoek naar files in de Nederlandse steden. Hoewel je ze misschien in hoofdstad Amsterdam zou verwachten, blijkt uit dat onderzoek dat de files in Rotterdam het langst duren. Daar stonden bestuurders in 2022 gemiddeld 42 uur in de file.

Langste files in Rotterdam

In 2022 gingen we - na een periode van veel thuiszitten door Covid-19 - weer vaker de weg op, en dat leverde uiteraard meer verkeersopstoppingen op dan in de lockdowns van 2021. Dat geldt ook voor de stad waar de files het langste duurden: Rotterdam. Hier steeg de vertraging in 2022 met 25 procent ten opzichte van 2021, zo meldt TomTom. De steden Den Haag en Nijmegen maken de top drie compleet. Andere steden waar lange files voorkwamen waren bijvoorbeeld Haarlem, Eindhoven, Amsterdam en Arnhem. Daar stonden automobilisten zo’n 30 uur stil in heel 2022.

In totaal deed TomTom onderzoek naar 17 Nederlandse steden, die bijna allemaal de vermoedens bevestigden. In 12 van de 17 steden stond er in 2022 meer file dan in 2021.

Nederland vs. Ierland

Wie ook de wereldwijde cijfers van TomToms onderzoek bekijkt, ziet dat het in Nederland allemaal nog wel meevalt. De Ierse stad Dublin steekt er qua verkeersopstoppingen met kop en schouders bovenuit: daar stonden automobilisten in 2022 ruim 145 uur in de file.

Bron: ANP