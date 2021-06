In deze stad kun je binnenkort naar een roze strand (inclusief bar en ballenbak)

Vier jij dit jaar vakantie in eigen land en ben je gek op het strand? Dan hebben we goed nieuws voor je: ons eigen kikkerlandje is een bijzondere hotspot rijker. In Amsterdam opent binnenkort een hippe openluchtbar mét roze strand.

Het strand vind je op nog geen tien minuten afstand van Amsterdam Centraal Station.

Pink Beach

Misschien heb je al eens gehoord van Wondr Experience: een artistieke speeltuin met vijftien interactieve installatieruimtes voor zowel kinderen als volwassenen, waarvoor is samengewerkt met jonge Nederlandse kunstenaars. Het museum staat in het teken van kiekjes schieten voor Instagram, maar nu opent Wondr dus iets nieuws. Vanaf 8 juni kun je de openluchtbar Pink Beach in Amsterdam bezoeken.

Roze zand

Er is een roze strandbar, een terras van 300m2, palmbomen, roze zand en een ballenbak. “We wilden een droomwereld creëren waar gasten zich wanen in tropische sferen. Een plek waar mensen kunnen genieten van lekkere cocktails met hun voeten in roze zand”, vertelt founder Sarah Mendes over Pink Beach aan Grazia.

Bron: Grazia. Beeld: WONDR.