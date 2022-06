Schiphol ontwijken? Dít zijn de 10 leukste bestemmingen vanaf Eindhoven

Vanaf Eindhoven vertrekken is sowieso hartstikke slim, want je kunt daar goedkoper parkeren, inchecken gaat meestal een stuk makkelijker, de rijen zijn véél korter en je hoeft in het vliegtuig nooit lang te taxiën (dag Polderbaan!). Bovendien zijn diverse vluchten ook een stuk goedkoper als je vanaf Eindhoven vliegt.

De leukste bestemmingen vanaf Eindhoven

Ga je nog een reis of stedentrip boeken deze zomer? Vanaf Eindhoven Airport vlieg je onder andere naar deze leuke bestemmingen:

1. Nice, Frankrijk

Op zoek naar een leuke bestemming die niet al te ver weg is? Ga naar Nice. Deze stad ligt in het zuiden van Frankrijk, waardoor de kans op zonnig weer erg groot is. Ontdek de stad per fiets of huur een elektrische step. Flaneer over de boulevard, geniet van een picknick in het stadspark, wandel door het oude centrum en vergeet ook niet langs het strand te wandelen.

2. Málaga, Spanje

Málaga is een perfecte bestemming voor een zonnige stedentrip. Het is stad met prachtige stranden, een bruisende haven, mooie culturele bezienswaardigheden en genoeg leuke restaurantjes met lekkere tapas. Vergeet ook niet het Moorse fort Alcazaba te beklimmen voor een mooi uitzicht over de stad.

3. Sevilla, Spanje

Wanneer je in Sevilla arriveert, proef je gelijk de Spaanse authenticiteit. Daarnaast kun je veel mooie highlights bezichtigen, waaronder het koninklijke paleis Alcázar, de klokkentoren Giralda, het prachtige plein Plaza de España en de kathedraal Maria de la Sede. Ga ook zeker een avondje naar een Flamenco dansvoorstelling, want Sevilla is de bakermat van deze Spaanse dans.

4. Porto, Portugal

Als je aan Porto denkt, denk je waarschijnlijk aan een lekker glaasje port. En dat klopt helemaal, want Porto is dé plek waar de echte portwijn vandaan komt. Maar port is niet het enige waar Porto bekend om staat. Zo vind je in de ze Portugese stad tientallen bruggetjes en putten, vooral in de historische wijk Ribeira. En vergeet ook niet naar de prachtige gekleurde huizen te kijken.

5. Londen, Engeland

Ook wereldstad Londen kun je met het vliegtuig bezoeken vanaf Eindhoven. En dat is echt een aanrader. Je kan er ten eerste gigantisch goed winkelen op Oxford Street. Daarnaast vind je er leuke restaurantjes en café’s waar je kan genieten van een lekkere afternoon tea. En we mogen de highlights niet vergeten: de Big Ben, de Londen Eye, het Beatles zebrapad of breng een bezoek aan het koningshuis en bekijk de wisseling van de wacht. Vergeet ook niet een toffe musical te bezoeken.

6. Pisa, Italië

Bij Pisa denk je natuurlijk gelijk aan de schuinstaande toren van Pisa, maar deze Italiaanse stad heeft nog veel meer te bieden. Van prachtige gebouwen en een rijkelijke geschiedenis tot schattige boetiekjes en gezellige restaurantjes: ja, je kunt je prima een paar dagen vertoeven in deze mooie, zomerse stad.

7. Praag, Tsjechië

De hoofdstad van het Tsjechië wordt door velen een van de mooiste steden van Europa genoemd. Het heeft mooie bezienswaardigheden zoals het historische centrum, het oude stadsplein of de Burcht waar je een prachtig uitzicht hebt over de stad. En wist je dat Praag erg budgetproof is? Ideaal!

8. Boedapest, Hongarije

Deze stad bestaat eigenlijk uit twee delen: Boeda en Pest. Boeda ligt aan de westoever van de Donau en is het heuvelachtige groene gedeelte van de stad. Aan de rechterkant vind je Pest, waar je goed kan shoppen, eten en terrassen. Ook vind je hier mooie musea en theaters. Deze stad is zeker een bezoekje waard.

9. Zakynthos, Griekenland

Ben je wel toe aan zon, zee en strand? Dan is het Griekse eiland Zakynthos dé tip. Dit is een zonnig, groen eiland met een overvloed aan mooie stranden, idyllische dorpjes en een bruisend uitgaansleven. Je kunt hier fantastisch snorkelen of duiken en vergeet ook niet het bekende scheepswrak en de blue caves te bewonderen.

10. Marrakech, Marokko

Deze stad staat bekend als de stad van de vele kleuren. Dit zorgt voor een gezellige sfeer rond de pleinen en lokale souks. Zorg wel dat je verblijft in een mooie, sfeervolle riad om helemaal in de stemming te komen. In Marrakech is overal iets te zien, te proeven of te beleven, want je waant je even compleet in een andere wereld.

Bron: Eindhoven airport