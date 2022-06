Schiphol schrapt vluchten: honderdduizenden vakantiegangers de dupe

Luchtvaartmaatschappijen zullen de komende dagen honderdduizenden vakantiegangers moeten omboeken of zelfs teleurstellen, zeggen bronnen van de Telegraaf.

Schiphol schrapt vluchten

Schiphol maakt donderdag bekend hoeveel vluchten er precies geschrapt moeten worden. Volgens de krant is er door de luchthaven ruimte gevraagd om tot 30% van de vluchten te schrappen, maar het zal uiteindelijk iets minder drastisch zijn.

Eén groot drama

“De luchtvaartmaatschappijen hebben al belteams klaarstaan die de komende dagen reizigers moeten omboeken of annuleren. Het is een drama”, zegt een ingewijde tegen de krant.

Vooral passagiers op stedentrips zijn de sjaak

De grote drukte en personeelstekorten zorgen al weken voor problemen op Schiphol. Vooral bij de handbagagecontrole is er personeelsgebrek, waardoor er overal lange rijen ontstaan. Het is dan logisch dat vooral vluchten naar steden worden geschrapt om het aantal instappende passagiers met enkel handbagage te verminderen.

Pakketreis niet makkelijk om te boeken

Welke vluchten er precies geschrapt zullen worden, is nog niet bekend. Voor passagiers met alleen een vliegticket is ombouwen natuurlijk makkelijker dan voor iemand met een pakketreis, aangezien daar een accommodatie bij in zit en vaak ook een huurauto.

