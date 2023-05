Schrapt Transavia deze zomer ook jouw vlucht? In dít schema staat het antwoord

Dit keer heeft het niets te maken met personeelstekort. Wat het probleem dan wel is? Er is een tekort aan vliegtuigen.

Transavia heeft een vloot van 89 vliegtuigen, alleen kunnen zes vliegtuigen momenteel de lucht niet in. Dit heeft te maken met onderhoud, een aanrijding van grondvoertuigen en vertraagde levering. Dat laat de luchtvaartmaatschappij in een bericht op op Instagram weten.

Daarom moet de maatschappij honderden vluchten annuleren. Wanneer jouw vlucht verandert, uitvalt of of wordt geschrapt, krijg je dit vanzelf te horen van Transavia. Heb je via een reisorganisatie geboekt? In dat geval neemt je reisorganisatie contact met je op als er iets aan je reis verandert.

Toch nieuwsgierig geworden? In dit schema kun je checken of jouw vlucht er tussen staat.

Europese regelgeving stelt dat passagiers uit drie opties kunnen kiezen als ze met een annulering te maken krijgen. Ze krijgen de ticketkosten binnen zeven dagen teruggestort, ze kunnen kiezen voor de eerstvolgende beschikbare vlucht. Dat mag, mits de annulering vlak voor vertrek is en de maatschappij niet met een redelijk alternatief komt, ook bij een andere luchtvaartmaatschappij. De derde optie is omboeken naar een vergelijkbare vlucht op een latere datum. Over kosten die gedupeerde reizigers al gemaakt hebben, zoals een hotelovernachting of maaltijden, hoeven mensen zich weinig zorgen te maken. Ze hebben recht op vergoeding van die kosten. Meer informatie hierover vind je op de website van Transavia bij Help Center.

