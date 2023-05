Schrapt Transavia ook jouw vlucht? In dít schema staat het antwoord

Nee, dit keer heeft het niets te maken met personeelstekort. Wat het probleem dan wel is? Er is een tekort aan vliegtuigen.

Overzichtelijk schema

Transavia heeft een vloot van 89 vliegtuigen, alleen kunnen zes vliegtuigen momenteel de lucht niet in. Dit heeft te maken met onderhoud, een aanrijding van grondvoertuigen en vertraagde levering. Dat laat de luchtvaartmaatschappij in een bericht op op Instagram weten.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Transavia (@transavia) op 16 May 2023 om 2:17 PDT

Transavia schrapt honderden vluchten deze zomer

Daarom moet de maatschappij honderden vluchten annuleren. Wanneer jouw vlucht verandert, uitvalt of of wordt geschrapt, krijg je dit vanzelf te horen van Transavia. Heb je via een reisorganisatie geboekt? In dat geval neemt je reisorganisatie contact met je op als er iets aan je reis verandert.

Toch nieuwsgierig geworden? In dit schema kunnen reizigers het zelf opzoeken. Als jouw vlucht van juni er niet tussenstaat, dan kun je er dus gewoon van uitgaan dat het vliegtuig op tijd vertrekt.

Europese bestemmingen

In juni worden elke dag zo’n 10 tot 15 vluchten geannuleerd. In totaal heeft de luchtvaartmaatschappij volgende maand 333 vluchten geschrapt. Het gaat voornamelijk om Europese steden, dus vlieg jij binnenkort bijvoorbeeld naar Malaga, Lissabon, Valencia, Ibiza, Nice, Reykjavik, Alicante, Marrakech of Porto? Houd je mail goed in de gaten en check snel de website van Transavia.

Welke vluchten in juli en augustus worden geannuleerd, maakt Transavia bekend op 25 mei.

Andere luchtvaartmaatschappij

Het vluchtschema van Transavia kan dus slechts een maand voor vertrek nog wijzigen. In sommige gevallen wordt een vlucht door een andere maatschappij uitgevoerd. “Transavia behoudt zich het recht voor om - na voorafgaande kennisgeving - de vervoersovereenkomst over te dragen aan een andere vervoerder die voldoet aan de Europese veiligheidsnormen”, valt te lezen op hun website. KLM kan daarentegen geen extra vliegtuigen leveren, aangezien ze bezig zijn met onderhoud aan hun eigen vloot.

Alle opties op een rij

Als de maatschappij jouw vlucht heeft gewijzigd, heb je recht op ‘zorg’. Dat kan een vergoeding voor een extra overnachting op je bestemming betekenen of voor extra reiskosten wanneer je landt of vertrekt op of vanaf een andere luchthaven. Meer informatie hierover vind je op de website van Transavia bij Help Center.

Komt de wijziging je echt niet goed uit? Dan heb je de volgende mogelijkheden:

Je kunt je vlucht(en) kosteloos omboeken naar een vlucht met een andere vertrekdatum.

Je kunt je geld terugvragen door de volledige boeking te annuleren.

Ga je op vakantie dan is het wel zo handig om alleen een handbagagekoffer mee te nemen. Met deze tips pak je superefficiënt in en heb je die grote koffer nooit meer nodig:

Bron: Transavia