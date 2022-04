Slapen in een wijnvat is toch de ultieme vakantie voor een wijnliefhebber? In Portugal kan het. Op het 280 jaar oude wijndomein Quinta da Pacheca in de Douro-wijnstreek zijn wijnvaten omgebouwd tot suites met een groot rond tweepersoonsbed, een badkamer met inloopdouche en een privéterras met een prachtig uitzicht over de wijngaard. Romantischer wordt het niet.

Slapen in het wijnvat uit MAFS

Op het terrein kun je daarnaast uiteraard de wijngaard bezoeken, wijnen proeven, druiven stampen net als Jan en Birgitte en daarnaast heerlijk relaxen in de spa of aan het zwembad. Dat alles heeft helaas wel een flink prijskaartje. Zo betaal je voor een nacht in zo’n wijnvat € 355, inclusief ontbijt. Maar dan weer exclusief wijn, helaas. Wil je toch in de wijngaard slapen, maar iets minder geld uitgeven? Er zijn ook hotelkamers te boeken voor € 210 per nacht. Meer informatie vind je op de website van het wijndomein.

Zo ziet het wijnvat er van binnen uit:

Een kleine tour in het wijnvat:

Bron: Quinta da Pacheca