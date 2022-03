Slapen in een sloep: vakantie op de Friese meren

Met de boot tuffen over de Friese meren, ’s avonds de zon zien zakken in het water en wakker worden met een frisse duik. Als dat geen vakantie is!

Of we de vaarregels kennen? We staan aan de balie bij de bootverhuur in Heeg. Het is een prachtige dag en we kunnen niet wachten om het water op te gaan voor een beetje verkoeling. “Zeker kennen we die”, bluf ik, terwijl ik de sleutelbos van de kampeersloep aanpak. Met een handkar vol bagage rijden we de steiger op naar onze boot. Een elektrische sloep die niet te lang is, niet al te hard gaat en waarvoor we dus geen vaarbewijs nodig hebben. Kortom, uitermate geschikt voor beginnende kapiteins zoals wij. De sloep heeft een huif waarmee je ’s avonds gemakkelijk een tent voor twee personen optrekt. Er is een eenvoudig gasstel aan boord om koffie en thee te maken en een koelbox om de drankjes koud te leggen. Als verrassing staat er ook nog een goedgevulde picknickmand vol suikerbrood en Friese dúmkes. Dit belooft een heerlijk weekend te worden!

Vakantiegevoel met een sloep

Voor we de jachthaven uitvaren, pak ik toch nog even het vaarreglement erbij dat in de kajuit ligt. Het is alweer een tijdje geleden dat ik achter het stuurwiel stond. ‘Houd op het water zo veel mogelijk ‘stuurboordwal’ (de rechterkant), houd het midden van drukke vaarroutes vrij voor grote schepen en pas je snelheid aan aan de drukte en omstandigheden op het water. Als het donker wordt, voer dan licht.’ De vriendelijke verhuurder die meegelopen is naar de boot om ons los te gooien betrapt mij met het boekwerk in de hand en zegt geruststellend: “Gewoon langzaam varen, dan kan er niets misgaan.”

Even later tuffen we de haven uit, het Heegermeer op. Friesland vanaf het water: goudgele rietkragen, eindeloze weilanden en dan steeds weer de weidsheid van een volgende plas. Rondom de eilanden in het Heegermeer ziet het zwart van de bootjes die voor anker liggen en overal wordt gezwommen. Wij volgen het goede voorbeeld. Voor anker gaan midden op de plas is een stuk gemakkelijker dan foutloos aanleggen. Dat zal later nog blijken. Met behulp van het handige zwemtrapje klimmen we na een frisse duik zonder kleerscheuren weer aan boord. Even drogen op het voordek en dan door naar Woudsend voor koffie met gebak op het beroemde terras van Omke Jan. We zijn nog geen twee uur onderweg, maar dit voelt nu al als puur vakantie.

Kampeersloep huren Bij bootverhuur Ottenhome in Heeg verhuren ze handige kampeersloepen, precies goed voor wie een lang weekend wil varen en aan boord wil slapen. Er is plek voor vier personen, maar eigenlijk is dit bootje perfect met z’n tweeën. Je hebt voor deze boten geen vaarbewijs nodig. Op verzoek krijg je een ontbijtmand mee met lekkers voor onderweg.

ottenhomeheeg.nl

Sloep aanleggen

Omke Jan is een gezellige herberg in een historische boerderij, beroemd om de uitgebreide borrelplanken en zelfgebakken appeltaart. Maar voor we plaats kunnen nemen op het aantrekkelijke terras naast de molen, moeten we wél eerst de boot aanleggen voor het oog van een vol terras. Het moment waarvan je wist dat het zou komen! Wat had die man ook alweer gezegd: langzaam varen, dan kan er niets misgaan. Ik draai het gas helemaal terug en stapvoets dobberen we langszij de steiger. Omdat mensen nergens zo behulpzaam zijn als op het water, schiet er meteen iemand overeind om het touw aan te pakken. Best wel trots zitten we even later aan de taart. Het is echt waar, met zo’n kampeersloep kan iedereen varen.

Ook leuk Op palingjacht

Ga mee de fuiken binnenhalen met palingvisser Freerk Visserman. Hij vaart toeristen rond met zijn Electric Eel, een zelfgebouwde elektrische boot. Onderweg vertelt hij hoe het leven van een Friese palingvisser eruitziet. Wie geluk heeft krijgt na afloop een broodje zelfgerookte paling.

electriceel.nl Kunst kijken

Van 7 mei tot en met 7 augustus wordt door heel Friesland de kunstmanifestatie Arcadia gehouden. Honderd dagen lang laten creatieve denkers en slimme doeners met installaties, exposities, gesprekken en voorstellingen zien hoe de wereld er volgens hen uit zou moeten zien.

arcadia.frl

Vogelgezang

Die middag lunchen we in het gezellige Sloten en gaan we een tweede keer voor anker om een duik te nemen. Voor de schemer inzet, zoeken we een van de blauw-gele MarBoeien van de organisatie Marrekrite op. Marrekrite onderhoudt en beheert gratis aanlegplaatsen langs de Friese meren, waaronder ook bijna honderd blauw-gele boeien op plekken midden in de natuur. Deze eerste avond hebben we er eentje uitgezocht op de Sloterplas voor een dicht bosje met hoge bomen. Van een palingvisser die daar zijn fuiken heeft uitgezet, hebben we gehoord dat je hier ’s ochtends wordt gewekt door een oorverdovend vogelgezang. Als we de volgende morgen opdrogen van onze ochtendduik, komt hij net aangetuft. “Geen woord van gelogen toch?” roept hij over het water als hij ons tevreden op het voordek ziet zitten. Als hij zijn fuiken heeft binnengehaald, komt hij langszij voor een kop koffie in ruil voor een paling.

Ite & drinke Omke Jan, Woudsend

‘Een boergondische ontmoetingsplek voor boeren en burgers’, (met de ‘oe’ van boer want daar halen ze hun producten vandaan). Hier gaan ze net wat verder dan alleen koken met lokale producten. Geregeld zijn er avonden waarop boeren, producenten en gastkoks aanschuiven.

omkejan.nl It Posthûs, Makkum

In het voormalig postkantoor van Makkum zit restaurant It Posthûs. Met mooi weer eet je hier op het terras direct aan het marktplein. Op de kaasplank liggen Reade Jutter van Terschelling en oude nagelkaas van de Nylander uit Workum. Het water komt uit de eigen bron. Ook schenken ze tal van lokale ambachtelijke bieren waaronder een eigen bier uit Makkum.

itposthus.nl Mevrouw de Molenaar

Voor het lekkerste Friese suikerbrood en Fryske dúmkes 2.0 rijd je naar Witmarsum waar Christa Bruggenkamp sinds 2018 maalt, kneedt en bakt. Je kunt er brood bestellen, workshops volgen of gewoon binnenlopen voor zo’n zakje heerlijke dúmkes waar zij geheel naar eigen recept gemalen amandelen doorheen doet.

mevrouwdemolenaar.nl

Rustig en alleen

De tweede dag varen we door het dorpje Balk en dan de Luts af tot aan het rustige meertje de Wyldemerk waar ook een steiger van Marrekrite is. Een betoverende plek, ver weg van de drukte. We hebben geluk, want de steiger is nog vrij. Het is een beetje een ongeschreven regel dat als er al een boot ligt bij zo’n boei, je doorvaart naar de volgende. Het hele idee is namelijk dat je rustig en alleen ligt. Maar wij zijn de eersten vandaag en leggen probleemloos aan. Ongelooflijk wat je in vierentwintig uur kunt leren. We steken de barbecue aan en roosteren de paling die we vanochtend van de visser hebben gekregen. Daarna transformeren we de boot weer in een tweepersoonstentje en vallen in slaap op het heerlijke geluid van kabbelend water tegen de boeg. Natuurlijk wisten we best dat varen door Friesland de ultieme zomervakantie in eigen land is. We hadden het alleen veel te lang niet gedaan.

Steigers en boeien van Marrekrite Op de website van Marrekrite is een kaart te downloaden waarop alle steigers en boeien staan aangegeven. De organisatie onderhoudt ook een uitgebreid wandel- en fietsnetwerk in Friesland.

marrekrite.frl

