Behoefte aan ontspanning? Dit zijn de allermooiste spa’s in Europa

Ben jij toe aan een beetje ontspanning en vakantie? Mooi, want wij hebben de 5 mooiste spa’s in Europa op een rijtje gezet.

Ben je op vakantie in Boekarest? Breng dan zeker een bezoekje aan de spa Therme București. De spa heeft 10 zwembaden, 6 sauna’s en 16 waterglijbanen, waardoor het ook geschikt is voor gezinnen. De spa is opgedeeld in 3 area’s: The Galaxy, The Palm en Elysium. The Galaxy is bedoeld voor families met kinderen. In deze ruimte bevinden zich de glijbanen, maar ook een relax ruimte voor de ouders. The Palm is een ruimte waar je kunt lunchen en het heeft een groot binnen- en buiten zwembad met een terras om te zonnen. Elysium is het luxe spagedeelte met verschillende sauna’s, een bar en een zwembad.

Verder is de botanische inrichting van de spa erg bijzonder. Er staan 800.000 planten, waarvan 1.500 palmbomen. Prijs: ongeveer €20,- op doordeweekse dagen voor een hele dag.

The Blue Lagoon – IJsland

The Blue Lagoon is misschien wel de populairste spa van IJsland. De spa ligt in de buurt van Grindavík in zuidwest IJsland. Buiten kun je zwemmen in een groot geothermische bad waar je wordt omringd door een oud lavaveld dat is begroeid met mossen.

Het water is kraakhelder en bevat 3 actieve ingrediënten: silica, algen en mineralen. Het water is verwarmd rond de 37 graden, dus ook in de winter kun je hier lekker rondzwemmen.

Hoewel het buitenbad al een ervaring op zich is, kun je ook verschillende treatments boeken, zoals massages en beautybehandelingen met lokale, natuurlijke producten. Prijs: vanaf € 48,-. Dit is inclusief toegang tot het Blue Lagoon bad, een moddermasker, handdoek en drankje.

World of Guerlain Spa – Nederland

Om te mogen ontspannen bij deze spa moet je wel diep in de buidel tasten. Dat is niets voor niets, want The World of Guerlain Spa in het Waldorf Astoria Hotel in Amsterdam won 4 jaar op rij de World Luxury Spa Award.

Er zijn sauna’s, stoomcabines, een binnenzwembad en ontspanningsruimtes met uitzicht over de tuin. Je kunt verschillende treatments boeken waar je wordt ondergedompeld in allerlei luxe producten van Guerlain. De prijzen verschillen, maar een gepersonaliseerde facial treatment van een uur kost €135,-

A post shared by gloobles (@gloobles) on Dec 3, 2017 at 5:15am PST

Friedrichsbad – Duitsland

In het zwarte woud, een gebergte in Duitsland, vind je de spa Friedrichsbad. Het kuuroord bestaat al sinds 1877 en lijkt rechtstreeks uit het Romeinse tijdperk te komen. Het zwembad is namelijk overdekt met een prachtige koepel in renaissance stijl. De populairste behandeling is hier het Romeinse badritueel dat onder andere bestaat uit massages, stoombaden, douches en zwembaden. Voor dit ritueel betaal je €39,-.

A post shared by Bianca Bujan (@bitsofbee) on Nov 29, 2018 at 4:28am PST

Waldhaus Flims – Zwitserland

Als de Zwitsers iets goed kunnen, is het wel luxe spa’s bouwen. Waldhaus Flims ligt verstopt in het kleine Alpendorpje Flims. De spa bestaat sinds 1877 maar oogt van buiten modern en strak. Binnen in de spa is er gekozen voor een Japanse, rustgevende stijl met verschillende sauna’s, hamams, stoomkamers en buitenbaden. Ondertussen kijk je uit op de prachtige Zwitserse Alpen. De prijzen zijn afhankelijk van wat je allemaal wilt, maar de massages worden verkocht vanaf €60,-.

A post shared by SΛMUΞL (@hi.samuel) on Feb 23, 2020 at 9:53pm PST

