Sprookjesachtig: WINTERWANDELEN in Zuid-Duitsland

Rackets onder de schoenen aan en gaan! Wie niet per se wil skiën, kan in het Zuid-Duitse Allgäu heerlijk door de sneeuw banjeren, ontdekt Stephanie Pander. Met na afloop Kässpätzle en Schnaps.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik er zelf ook niet eerder aan had gedacht om te gaan wintersporten in Zuid-Duitsland. Ik ben altijd een fanatieke skiër geweest, en dan geldt: hoe hoger, hoe beter. De laatste jaren is dat anders. Steeds vaker ruil ik de ski’s in voor een set van die rackets voor onder je sneeuwschoenen of voor een paar langlaufski’s. Weg van de drukte, dichter bij de natuur. Geen ratelende skiliften en lange rijen voor de stoeltjeslift, maar rust en ruimte. Precies waar een natuurvakantie in de bergen over zou moeten gaan. Wat misschien nog wel het fijnste is: je hoeft er niet per se voor naar een hoogte van 2000 meter, dus het is niet nodig om twaalf uur of langer in de auto te zitten. Om over vliegen nog maar niet te spreken. Daar wordt zo’n vakantie dus ook een beetje duurzamer van. De Duitse Allgäu ligt zeven uur rijden vanaf de Nederlandse grens. Via München is het gebied ook goed aan te reizen met de trein.

Paradijs voor niet-skiërs

De Allgäu ligt in de zuidpunt van Duitsland, ten westen van München, tussen de Bodensee en de Oostenrijkse grens. De streek is bij Nederlanders geliefd als wandelgebied in de zomermaanden, maar als wintersportgebied is de Allgäu nog relatief onbekend. Het bekendste skiresort hier is Oberstaufen. Met een bescheiden skigebied (totaal 38 km) tot 1400 meter is het dorp vooral populair bij beginnende skiërs en gezinnen met jonge kinderen. Er zijn prachtige afdalingen door de bossen te vinden. Voor langlaufers is het met ruim 100 kilometer loipe (een spoor in de sneeuw dat gebruikt wordt bij het langlaufen) een paradijs. Het glooiende landschap en de uitgestrekte plateaus zijn bovendien ideaal voor een sneeuwschoenwandeling.

Sleetje rijden Voor een middag of avond rodelen is er de Naturrodelbahn am Hochgrat of de Rodel-bahn am Imberg. Een romantisch ritje met de paardenslee begint vanaf het bergstation van de Imbergbahn. Meer info over deze activiteiten op oberstaufen.de.

Witte wereld

De volgende dag bind ik de rackets onder en loop met berggids Birgit van de top van de Imbergbahn richting de Alpe Moos-hütte. We hebben geluk, er is de vorige avond een flink pak sneeuw gevallen. Geluidloos en bijna gewichtloos stappen we door een witte wereld. Eerst over uitgestrekte weiden, daarna een stuk omhoog door de dichte dennenbossen. Onderweg stoppen we voor een kop kruidenthee die Birgit heeft meegenomen in een thermoskan. Trots vertelt ze dat zij alle kruiden zelf heeft geplukt en gedroogd. Ook de Obst Schnaps die ze even later uit een klein kruikje tevoorschijn tovert, heeft ze zelf gemaakt. Ik bekijk de helling voor me en sla het glaasje nog even af. Eerst maar eens boven zien te komen.

Alles proeven

We wandelen verder tot we bij een bord komen dat de grensovergang met Oostenrijk markeert. Zo dicht zitten we hier dus bij de grens. Na een dikke twee uur wandelen komt eindelijk de Alpe Moos in zicht, een authentieke berghut waar je alleen te voet of langlaufend kunt komen. De drukte van de skipiste is hier mijlenver weg en op het zonneterras hebben we de ligstoelen voor het uitzoeken. De Alpe Moos-hütte staat bekend om de geweldige Kässpätzle (soort zachte pasta met heel veel kaas) en de bosbessentaart die moeder Marlies samen met dochter Magdalena bakt. Niks geen snelle zelfservice hier, maar een persoonlijke, vriendelijke bediening. We moeten alles proeven voordat we de rackets weer onder mogen binden voor de terugtocht. En dit keer ontkom ik niet aan een glaasje Schnaps.

Sprookjeskasteel Slot Neuschwanstein is een van de beroemdste kastelen van Duitsland en het voldoet met al z’n torentjes perfect aan ons beeld van een romantisch sprookjeskasteel. Leuk om te weten: Walt Disney inspireerde het uiterlijk van zijn Disney-kastelen op dit slot. Het staat in het dorp Hohenschwangau, waar ook Slot Hohenschwangau te vinden is.Vooraf tickets reserveren kan via shop.ticket-center-hohenschwangau.de.

Appartement met sauna

In Oberstaufen zijn volop hotels met gezellige restaurants te vinden, maar een bijzonder logeeradres is het afgelegen Ansitz Hohenegg, een traditioneel houten huis aan de rand van het bos, pal naast een beschermd natuurgebied. Het ligt een kwartier rijden van het centrum van Oberstaufen. Het huis is opgedeeld in drie ruime vakantieappartementen. Voor grote groepen of families is het huis ook in zijn geheel te huur. Ik parkeer de auto bij de Iberg-skilift, zo’n ouderwets pannenkoekenliftje waar ze nog met een knipkaart werken. Puur jeugdsentiment! De laatste kilometer naar het huis wandel ik over de onverharde weg omhoog. Mijn koffers worden later opgehaald door de eigenaar, zijn 4x4 is geschikter om hier omhoog te komen. De appartementen hebben allemaal een open haard, ruime terrassen, en een gemeenschappelijke sauna. In de schuur staan houten sleetjes die gasten gratis mogen gebruiken en uit de pomp komt kraakhelder bronwater. Direct voor de deur starten prachtige wandelroutes. Als er genoeg sneeuw ligt en het sleepliftje draait, hoef je eigenlijk nergens anders meer naartoe.

Zonder klonten

Onderweg naar het huis ben ik gestopt bij de kleine kruidenier annex café in het dorp Ebratshofen. In deze Winkel van Sinkel verkopen ze alle eerste levensbehoeften en ze serveren er zelfgebakken Butterkuchen bij de koffie. Daarna ga ik langs bij kaasmakerij Käsküche Isny in Allgäu omdat ik heb gehoord dat ze daar de beste kaasfondue van het dal verkopen. Met een grote zak geraspte bio-kaas en een flesje Schnaps onder de arm loop ik even later de zaak weer uit. “Geen maïzena nodig?” vroeg ik de vriendelijke verkoopster nog in mijn beste Duits. Ik bekende dat ik bang was dat de kaas anders als een grote klont in de witte wijn zou blijven drijven. “Onzin, gewoon blijven roeren”, antwoordde zij resoluut. Ik zag haar denken: immer wieder die Holländer, je moet ze ook alles uitleggen…

De hoogste berg De Zugspitze (2962 meter) is de hoogste berg van Duitsland. De grens met Oostenrijk loopt recht over de top, dus de berg is maar voor de helft van Duitsland. Vanuit beiden landen kun je omhoog. Met de kabelbaan of, nog leuker, met de tandradbaan. Die vertrekt vanuit Garmisch-Partenkirchen en gaat door een 4,5 kilometer lange tunnel tot aan het Zugspitze-plateau (2600 meter). Vanaf daar rijdt de Gletscherbahn naar de top. Vanaf Oberstaufen is het anderhalf uur rijden naar Garmisch-Partenkirchen. Meer info op zugspitz-arena.nl.