Dit sprookjesachtige dorp in Schotland is volgens onderzoek het meest vredige plaatsje

We dromen ervan om weer op vakantie te kunnen en dan het liefste naar Plockton in Schotland. Dit sprookjesachtige dorp heeft slechts 378 inwoners en is volgens onderzoek het meest vredige plaatsje in het Verenigd Koninkrijk.

Het meubelbedrijf Arlo & Jacob heeft voor het onderzoek de meest rustige steden en dorpen van het Verenigd Koninkrijk geanalyseerd. Hierbij hebben zij onder andere gekeken naar het aantal inwoners, de afgelegen ligging en naar hoe vaak toeristen het plaatsje als ‘mooi’ beschreven.

Plockton

Uit de resultaten kwam naar voren dat Plockton, in Wester Ross Schotland, de meest vredige plek is. “Het is een klein dorp dat ook wel ‘The Jewel of the Highlands’ wordt genoemd. Het ligt aan de baai in Schotland met een adembenemend uitzicht over Loch Carron.” Eerlijk is eerlijk de prachtige plaatjes liegen er niet om.