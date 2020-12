Geniet van deze stille wandelroute voor in de winter

Wandelen in een winters landschap heeft iets magisch: de verstilde natuur, de kou op je huid en de ademwolkjes bij elke stap.

Wilde IJslandse paarden en Schotse hooglandrunderen grazen ongestoord bij het wandelpad. In dit jaargetijde is de kans het grootst edelherten, wilde zwijnen of damherten te spotten op de Veluwezoom. Vergeet ook de kleine dieren niet: overal graven mestkevers ijverig tunnels om hun voedsel in te bewaren. Geniet nu van deze 5 km lange wandelroute op de grote stille heide Posbank.

Benen trainen

Nergens in Nederland zijn op zo weinig vierkante kilometers zo veel hoogteverschillen. Trappetje op, helling af, over een brug en dan tussen de bomen door weer omhoog. Volg de paaltjes door het bos met beuken, naaldbomen en varens. De heideheuvels zijn nu niet meer knalpaars, maar als in de vroege ochtend de dauw een zilveren waas over het glooiende landschap legt, is het eigenlijk nóg sprookjesachtiger.

Uitkijken

Deze wandeling is een aaneenschakeling van uitzichtpunten en dat begint al bij de start. Op een paar minuten lopen van het bezoekerscentrum Veluwezoom ligt Uitkijkpunt Heuvense Bergen, ook toegankelijk voor bezoekers in een rolstoel of met een kinderwagen. Dé topplek is uiteraard de Posbank zelf, een monument uit 1918 ter ere van de toenmalige leider van de ANWB, G.A. Pos. Op een heldere dag kun je vanaf de stenen bank de heuvels van Montferland zien liggen.

Streekproducten

Gloei na met een kop thee of een glas wijn bij Restaurant De Ruif. Blijf niet te lang hangen, want de schemering valt vroeg en het is nog een eindje lopen naar Landwinkel De Munnikenhof in Rheden. Sla hier streekproducten in als Doesburgse mosterd, Arnhemse meisjes en Rhedense honing. Walnoten en appels komen van de eigen boerderij.

Luxe en gezelligheid

Boutique Hotel Beekhuizen is een splinternieuw hotel midden in de bossen van Nationaal Park Veluwezoom. De sfeervolle kamers zijn luxueus ingericht en de omgeving leent zich bij uitstek voor wandel- en fietstochten. Maar ook het gezellige centrum van Arnhem ligt op 10 minuten rijden.

Het arrangement

ontvangst met een welkomstdrankje verrassingswijn op de kamer

2x of 4x overnachting in een Junior Suite (inclusief ontbijtbuffet)

fiets- en wandelroutes

gebruik van wifi

Prijs

3-daags: € 165,- p.p., 5-daags: €275,- p.p.

Toeslag op vrijdagnacht: € 10,- p.p.p.n.

Toeslag op zaterdagnacht: €20,- p.p.p.n.

Info & reserveren

Prijs p.p. o.b.v. 2 personen per kamer, excl. reserveringskosten (€ 14,95 per boeking) en toeristenbelasting (€ 2,50 p.p.p.n.).

Toeslag alleengebruik: dubbele arrangementsprijs.

De aanbieding is geldig t/m februari 2021 (m.u.v. feestdagen).

Meer informatie en reserveren via libelle.nl/veluwezoom of telefonisch via Marrea Hotelarrangementen, 0571-27 77 44.

Tekst: Yasmine Esser. Beeld: iStock.