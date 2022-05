Wandelschoenen aan en gaan! Of ga je op de (elektrische) fiets of te paard?

De mooiste Nationale Parken in Nederland

De Veluwe op z’n verleidelijkst Beeld Getty Images

De Hoge Veluwe

Het park De Hoge Veluwe is maar een klein deel van het grote natuurgebied van de Veluwe, maar wel een van de grootste Nationale Parken van Nederland – en ook een van de mooiste. Je mag in het grootste deel van het park gewoon rondlopen en fietsen, maar een deel is afgesloten voor de dieren die hier vrij rondlopen.

Oogstrelende natuur Beeld Getty Images

Schiermonnikoog

Misschien ken je Schiermonnikoog alleen maar als Waddeneiland, maar het is ook een Nationaal Park. Het hele eiland draait om de dieren en de natuur die je er kunt vinden. Net als in bijna elk park kun je hier natuurlijk wandelen of fietsen, maar wat je in andere parken niet kunt doen is wadlopen!

Een oase van rust vlakbij de randstad Beeld Getty Images

Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtste Heuvelrug ligt dan wel vlak bij de randstad, maar daar merk je helemaal niks van. Je kunt compleet tot rust komen in dit prachtige stukje natuur en er zijn meer dan genoeg wandel- en fietsroutes om gebruik van te maken.

Zeg ’ns Aa Beeld Getty Images

De Drentsche Aa

Als je zo naar de foto kijkt zou je het misschien niet denken, maar ook hier kun je heerlijk door de natuur fietsen. Let wel op je snelheid: je kunt hier namelijk ook hunebedden vinden en schapen spotten en daar wil je natuurlijk niet voorbij sjezen!

Te voet, te fiets of te paard? Beeld Getty Images

Dwingelderveld

Heide, bos, stuifzand, vennen: Dwingelderveld heeft het allemaal! Ook in dit park kun je je wandelschoenen aantrekken en de prachtige natuur zelf verkennen, maar je kunt er ook voor kiezen om te paard door het park te trekken. Er is ook een speciale nachtwandelroute zodat je ook ’s avonds door het park kunt wandelen.

Bron: IVN