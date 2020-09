Kunnen we straks weer vrijuit reizen? Wordt op vakantie gaan heel anders en waar moet je rekening mee houden? We vragen het Tessa aan de Stegge, trendonderzoeker duurzaam reizen.

Hoe heeft corona onze manier van reizen beïnvloed?

“Mensen zijn meer gaan reizen in eigen land vanwege de wisselende kleurcodes per land. Hierdoor zijn we Nederland als vakantieland meer gaan waarderen. Ik zie ook dat er meer behoefte is aan ruimte. Drukke steden of plekken met veel toeristen zijn minder in trek. We zijn liever in de natuur waar we meer afstand kunnen bewaren. Ik denk absoluut dat dit iets blijvends is.”

Als we weer vrijuit mogen reizen, wat verandert er dan?

“Corona heeft mensen stilgezet en laten nadenken over wat ze doen. Mensen willen blijven reizen, maar zijn wel een stukje voorzichtiger. Ze zijn zich bewust geworden hoe leuk het kan zijn dicht bij huis en als het weer zo gunstig blijft als nu, zullen meer mensen hun interesse voor reizen in eigen land blijven houden.”

Kiezen we dan voor plekken dichtbij huis of ook verre reizen?

“Allebei. Dicht bij huis blijven heeft veel te bieden, maar ik denk dat we ook weer willen reizen zoals we dat voorheen deden. Verre reizen laten denk ik nog even op zich wachten, maar zodra het kan gaan mensen dat wel weer doen. Er is natuurlijk veel te doen rondom vliegen omdat het milieuvervuilend is, maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat een groot deel van de wereld afhankelijk is van toerisme. Dat betekent natuurlijk niet dat je zeven keer per jaar voor een weekje naar Bali moet vliegen. Kies liever voor één langere vakantie.”

Met welk vervoer gaan we reizen?

“Mensen reizen steeds meer met eigen auto. De afgelopen tijd werd het openbaar vervoer steeds minder gebruikt. Ook zie je dat meer mensen een camper of caravan aanschaffen en dat zet denk ik ook door. Je bent dan echt in je eigen cocon op vakantie. Op deze manier reizen brengt rust, vrijheid én het is coronaproof.”

Wat is de reistrend van 2020?

“Coronaproof reizen. En tiny houses zijn erg in trek. Een eigen ruimte hebben zonder drukte vinden steeds meer mensen belangrijk. We zijn massaal op zoek naar rust en reizen dan ook vaker vanuit die behoefte. Anderen zijn veel thuis aan het werk en gaan vanwege de hectiek en het thuis zijn vaker weg en blijven dan dicht bij huis. Kamperen is ook enorm in trek.”

Wat zijn de reistrends voor 2021?

“Daar kan ik nog niet echt uitspraken over doen. Het ligt eraan hoe het virus zich ontwikkelt. Wat ik wel kan zeggen is dat de herwaardering voor rust, ruimte en natuur blijft. Kamperen, campers en accommodaties in de natuur zitten in de lift. Wat daarnaast gaat ontstaan, hangt af van de ontwikkeling rondom het virus en hoe we daarmee omgaan.”

Heb je tot slot nog reistips?

“Als het weer veilig is en voelt, wil ik mensen zeker niet ontmoedigen om verre reizen te maken. Ik denk dat het ook goed is om de lokale economie te stimuleren en elkaars cultuur te leren kennen. In armere landen is toerisme vaak een primaire inkomstenbron. Ik wil mensen wel adviseren om tijdens het reizen, en dan vooral tijdens zo’n verre reis, bewuste keuzes te maken. Kies bijvoorbeeld voor kleinschalige accommodaties en maak gebruik van lokale gidsen.”

