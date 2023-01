Tips voor Amalia: híer wil je even relaxen op Bonaire

De zomerjurken, sleehakken, zonnebrand en designertassen zijn gepakt, want Willem-Alexander, Máxima en Amalia beginnen aan het officiële bezoek van de kroonprinses aan de Caraïbische eilanden. Waar moet ze nou echt even bijkomen in Bonaire? Wij zochten de leukste plekken voor haar uit...

Françoise Bussières Brunopress/Patrick van Emst

Uiteraard heeft het drietal een vol programma, maar wij hopen dat Amalia tijdens haar kennismaking met het eiland tijd heeft om even zelf op stap te gaan. Moet kunnen op een eiland dat maar anderhalf keer zo groot is als Texel. Wij hebben alvast een lijstje met koninklijke hotspots voor haar.

Koninklijke hotspots in Bonaire:

Maya’s Corner Café

Gezellige stek voor een goede sandwich of tropische smoothie.

Adres: Kaya L. D. Gerharts 6, Kralendijk

La Cantina

Een restaurant met eigen brouwerij en een paradijselijke binnenplaats.

Adres: 12 Kaya Grandi, Kralendijk

Sebastian’s restaurant

Droomplek met groot terras direct aan zee. Op zondag is het Italian sunday met pizza’s en pasta’s.

Adres: Julio A. Abraham Boulevard 60, Kralendijk

Brass Boer

Toprestaurant onder leiding van Librije-sterrenchef Jonnie Boer, ook voor ontbijt en lunch.

Adres: Delfins Beach Resort, Punt Vierkant 44, Kralendijk

Ocean Oasis

Hippe strandtent met lekkere ligbedden en cabana’s om te huren en heerlijke hapjes en drankjes om te bestellen.

Adres: EEG Boulevard 260, Kralendijk

Stoked Food

Befaamde foodtruck in een rode dubbeldekker, met onder meer lekkere burgers.

Adres: Te Amo beach, Kralendijk

Bon Tuk

Eco-vriendelijke tours in een elektrische tuk-tuk. Willem-Alexander en Máxima gingen Amalia hier al eens voor.

Adres: Kaya Industria 15, Kralendijk

Jibe City

Vrolijke hangout aan het water waar je windsurfspullen, sups en kajaks kunt huren, lessen kunt volgen en bijvoorbeeld sup-yoga kunt doen.

Adres: Kaya JC Van De Ree 7, Sorobon Beach