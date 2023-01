Toe aan zon? Op déze bestemmingen is het warm in januari en februari

Dichtbij huis, op veel Europese zonbestemmingen, is het in januari en februari voornamelijk nog zonder-jas-naar-buiten-weer. Ben je echt op zoek naar een bestemming waar een duik in het zwembad verkoelend is, dan wil je wat verder vliegen. Naar Curaçao, Thailand of Marokko bijvoorbeeld. Libelle vond 6 fantastische zonbestemmingen waar je nu heen wilt.

Curaçao

Zon in januari en februari? Die vind je op Curaçao. Beeld Getty Images/iStockphoto

Curaçao is een tropisch eiland zoals een tropisch eiland hoort te zijn. Heel veel zon, mooie stranden en verkoelende wateren. Temperaturen lopen er in januari op tot wel 30°C, al is de kans ook aanwezig dat je in een regenbui belandt. Gelukkig zijn die buien van korte duur, want gemiddeld vind je er in de eerste twee maanden van het jaar wel 8 zonuren per dag. Time je een binnenactiviteit precies tijdens zo’n regenbui, dan heb je nergens last van.

Canarische eilanden

Dichterbij huis is ook zon, op de Canarisch eilanden bijvoorbeeld. Beeld Getty Images/iStockphoto

Iets dichterbij huis en daardoor minder warm, maar ook op de Canarische Eilanden schijnt de zon volop in januari en februari. Met maximale temperaturen van 20°C zijn Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura en Gran Canaria misschien niet geschikt voor een tropische strandvakantie, maar sportieve activiteiten zoals hiken of surfen gaan hier prima. Wel een dikke trui meenemen voor ’s avonds, want dan koelt het af. Kun je de ochtend erna weer van de zon op je snoet genieten.

Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is het in januari en februari hartje zomer. Beeld Getty Images/iStockphoto

Wanneer het bij ons winter is, is het in Zuid-Afrika hartje zomer. Grote kans dat je hier dagenlang geniet van een temperatuur hoger dan 30°C en fles na fles zonnebrand leeg smeert. Houd er wel rekening mee dat het ook hier regenseizoen is in de zomer en je dus zomaar in een bui kunt belanden. Al geldt dat voor de regio Kaapstad eigenlijk altijd: locals zeggen niet voor niets dat deze stad dagelijks vier seizoenen kent.

Marokko

In het zuiden van Marokko is het nu prima vertoeven. Beeld Getty Images

Vlak onder Spanje vind je het prachtige Marokko, waar de temperatuurverschillen per gebied nogal groot zijn. Breng je in januari of februari een bezoek aan het Atlas-gebergte, dan stuit je gegarandeerd op sneeuw en veel kou, maar langs de kust in het zuiden van het land liggen de temperaturen stukken hoger. Hier kan het met een beetje geluk zomaar 24°C worden.

Thailand

De Thai vinden het koel in januari/februari, maar 28°C is natuurlijk heerlijk. Beeld Getty Images/iStockphoto

De inwoners van Thailand bestempelen de maanden januari en februari als de koelere maanden van het jaar, maar dat maakt ze perfect voor Europese reizigers. Je komt er in deze maanden weinig regen tegen met temperaturen van 28°C of hoger. Voor ons heel erg warm, maar de Thai zijn temperaturen van 35°C of hoger gewend.

Dubai

Een populair toevluchtsoord voor BN’ers, maar ook voor gewone Nederlanders is Dubai een zonbestemming in de winter. Beeld Getty Images/iStockphoto

Ook in Dubai worden januari en februari als koele maanden gezien, maar met gemiddelde temperaturen van 24°C is ook dit een bestemming die voor ons als zomer voelt. Hoewel niet iedereen fan is van deze stad, zijn liefhebbers het erover eens: diverser wordt het niet. Je vindt hier zowel strand, oude cultuur, een bruisend stadsleven als tripjes naar de woestijn en sportieve wateractiviteiten.

Toch liever wat dichterbij huis? Deze prachtige stranden in Europa worden later in het jaar lekker warm: