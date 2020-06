Vakantie in eigen land? Bij deze toeristische attracties is het nu een stuk rustiger

Door de huidige maatregelen ziet de komende zomer er heel anders uit dan voorheen. We kunnen of willen niet op vakantie en gaan er dus op uit in eigen land. Dat is zo gek nog niet, want door de ontbrekende toeristen zijn veel bezienswaardigheden ineens een stuk rustiger.

Omdat veel toeristen nog niet in het vliegtuig naar Nederland kunnen of willen stappen, zal het deze zomer een stuk rustiger zijn in ons land. Vier jij dit jaar ook vakantie in eigen land? Maar gebruik van deze bijzondere situatie en bezoek deze normaal veel te drukke plekken:

Giethoorn

In dit dorp in de kop van Overijssel is overal water. Normaal gesproken is dit een van de drukste toeristische attracties van ons land. Deze plek is heel populair bij Chinese toeristen, maar omdat zij ons land nog niet kunnen bezoeken, is het hier nu véél rustiger dan normaal.

Anne Frank Huis

Vroeger stond er voor het Anne Frank Huis bijna altijd een enorm lange rij. Inmiddels is het ticketsysteem aangepast, maar moet je nog heel veel geluk hebben om een kaartje te kunnen bemachtigen. Nu het een stuk rustiger is in de hoofdstad, is dat ineens ook een stuk makkelijker geworden.

De Efteling

Niet zo’n fan van enorme rijen in pretparken? De Efteling in Kaatsheuvel is weer open, maar omdat veel mensen toch nog zoveel mogelijk thuisblijven, is dit een heerlijk, rustige tijd om te gaan.

Dit bericht bekijken op Instagram Welk cijfer geef jij Fata Morgana? 💫 (📷: @carolalang) Een bericht gedeeld door Efteling (@efteling) op 10 Feb 2020 om 1:30 (PST)

Volendam en Monnickendam

Een visje eten op de dijk in Volendam? Normaal lukt je dat bijna niet zonder dat je 4 vakantiefoto’s voor families op reis moet maken, maar nu is het ook daar een stuk rustiger.

De Zaanse Schans

Als je dan toch in Volendam bent, kun je er meteen een dagje van maken door er een bezoek aan de Zaanse Schans aan vast te plakken. Normaal staat het daar vol met toeristen, maar nu kun je daar rustig een wandelingetje maken.

BEKIJK OOK: Reisvlogger Bonnie bezoekt de 1250 jaar bestaande stad Deventer:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock