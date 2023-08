Vakantie in de Alpen? Weerexpert waarschuwt voor extreem noodweer: “Dit kan levens kosten”

Op sommige plekken, vooral in Noord-Italië, kan er 100 tot wel 300(!) millimeter regen op een dag vallen.

Levens kosten

Er zijn veel overstromingen voorspeld. Weerman Gerrit Hiemstra waarschuwt dan ook alle Nederlandse toeristen in de Alpen. “Blijf waar je bent, kom niet te dicht bij rivieren. Het is niet ondenkbaar dat wat eraan komt levens zal kosten”, zegt hij tegen het AD.

In delen van Zwitserland heeft het al bizar veel en hard geregend, waardoor er sprake is van overstromingen en aardverschuivingen. De hoeveelheid neerslag kan voor gevaarlijke situaties zorgen. “Het water kan in dit gebied maar één kant op: naar beneden. Dit is een heel serieuze, extreme weergebeurtenis”, legt Hiemstra uit.

Extreem noodweer in de Alpen

De aanhoudende regen zorgt voor overstromingen en modderstromen in Zuid-Duitsland, Zwitserland en het westelijke deel van Oostenrijk. Ook in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië gaat het flink los. In Frankrijk heeft de Franse KNMI al code oranje aangekondigd vanwege zeer hoge regenintensiteit en harde windstoten van maar liefst 100 kilometer per uur. Vooral op het eiland Corsica kan het het hard stormen, omdat de heftigste stormen op zee worden verwacht.

Het noordweer heeft nu al veel schade aangericht. Aangezien er hagelstenen ter grootte van tennisballen vielen, zijn in het Duitse Beieren veel auto’s en daken van gebouwen en huizen zwaar beschadigd.

Niet veilig om de weg op te gaan

Nederlanders zijn nogal eigenwijs en willen als toerist juist kijken hoe de rivieren er nu uitzien, maar dat is niet slim. “Het is een stuk verstandiger een veilige plek op te zoeken”, benadrukt de weerman. Ga bovendien ook niet de weg op om naar huis te gaan. Het is voorlopig niet veilig, zeker niet via de Brennerpas.

Hiemstra begrijpt dat je je op vakantie niet bezighoudt met het nieuws, maar het zijn omstandigheden die we in Nederland niet kennen. “Daarom wil ik zo veel mogelijk mensen informeren.”

Bron: AD