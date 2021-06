Ondanks versoepelingen blijft vakantie in Nederland in trek

Het liefst eten we asperges het hele jaar door, maar per 24 juni loopt het aspergeseizoen ten einde. Restjes van het witte goud over? Gooi ze niet weg, maar maak er een van deze vier heerlijke gerechten van.

Gegarandeerd smullen geblazen!

Advertentie

Aspergesoep

Van restjes asperges en schillen kun je een heerlijke soep maken. Kook de asperges, schillen en kontjes in groente- of kippenbouillon. Dit kun je vervolgens op smaak brengen met ingrediënten naar keuze zoals bladpeterselie of een sjalotje. Als je de soep van het vuur haalt, mix je het in een keukenmachine totdat je een gladde massa overhoudt. Tot slot haal je het goedje door een zeef. Tip: vries de soep in zodat je in de herfst ook nog kan genieten van het witte goud.