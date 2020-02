Ga je op vakantie? Dan komen deze slimme reistips goed van pas

Hoe leuk vakantie ook is, je moet met van alles rekening houden voor, na en tijdens je reis. Van geld wisselen tot je koffer zo efficiënt mogelijk inpakken. Om het je iets makkelijker te maken, hebben we een aantal handige reistips op een rij gezet.

Wisselkoers

Ga je op vakantie naar een land waar niet wordt betaald met euro’s? Houd dan de wisselkoersen in de gaten zodat je daar zo veel mogelijk van profiteert. Het bedrag dat je terugkrijgt kan best oplopen, wie weet scoor je van dat geld wat leuke souvenirs (of een tas voor jezelf natuurlijk). Wil je het echt slim aanpakken, dan ga je bewust naar een land met een lage wisselkoers.

Geld verstoppen

Dat contante geld dat je hebt gewisseld, kun je het beste bewaren op een paar verschillende plekken. Zo heb je altijd geld achter de hand als je portemonnee gestolen wordt. Ga voor verrassende plekken. Denk bijvoorbeeld aan een vitamine C-buis. Niemand die vermoedt dat daar geld in zit.

Overstappen

Een vlucht met een overstap is vaak goedkoper dan een rechtstreekse vlucht. De reissite Skyscanner tipt om een overstap te nemen van minstens 3 uur, omdat een overstap soms veel tijd in beslag neemt. Je kunt ook kiezen voor een lange overstap zodat je de stad in kunt. Zo zie je 2 steden voor de prijs van 1.

Inpakken

Neem jij ook altijd te veel kleren mee? Houd deze regel aan: 2 tops per broek of rok. Een broek kun je vaak nog wel een keertje aan, maar het is wel lekker om elke dag een fris T-shirt aan te trekken. Neem daarom altijd 2 shirts per broek of rokje mee. Als je dan ook nog een lichte en een donkere broek meeneemt, ben je helemaal klaar.

Nog een inpaktip: als je souvenirs mee naar huis neemt, wil je natuurlijk niet dat ze beschadigen. Wikkel ze daarom in je sokken en steek ze vervolgens in je schoenen. Vooral bij koffers die je kunt rollen, moet je niet vergeten om na te denken over hoe je bagage in de koffer zal gaan bewegen. Leg het zwaarste onderop, dan zal de rest niet zo snel geplet worden.

Jetlag

Veel mensen die naar een land gaan met een andere tijdzone stellen de lokale tijd pas op locatie in. Stel de volgende keer de tijd van je locatie al in als je in het vliegtuig zit. Zo raak je al een beetje gewend aan de tijdstippen voordat je op je bestemming aankomt.

