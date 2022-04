Vakantie voor de deur: op déze dagen boek je de goedkoopste vliegtickets

Mocht je nu denken dat je vliegtickets boeken het goedkoopst is op dinsdag, dan moeten we je helaas teleurstellen. Vroeger was dit wel zo omdat de prijzen toen eens per week werden aangepast. Inmiddels gebeurt dit online dagelijks en bij sommige maatschappijen zelfs ieder uur.

Goedkoopste dagen om vliegtickets te boeken

Helaas is een bepaalde dag niet áltijd het goedkoopst en hangen de prijzen af van je bestemming. Over het algemeen is het echter ’t meest voordelig om te boeken op vrijdag en zijn de duurste dagen de zondag en de maandag. De belangrijkste prijsfactor is vaak niet eens de bestemming, als wel de tijd tussen je boeking en je reis. Voor last-minutes die je zo’n tien tot vijftien dagen voor vertrek boekt, kun je het beste op zondag of maandag reserveren.

Goedkoopste dagen om te vliegen

Er zijn niet alleen dagen waarop het voordeliger is om je vliegtickets te boeken, er zijn ook dagen waarop het goedkoper is om te vertrekken. Over het algemeen zijn de goedkoopste dagen woensdag en donderdag, maar er zijn natuurlijk weer een paar uitzonderingen. Ook hier hangt de prijs namelijk af van je bestemming. Zo kan het voordeliger zijn om op een vrijdag te vertrekken als je bestemming binnen Europa ligt.

Op diverse sites, zoals cheaptickets.nl kun je zelf kijken op welke dagen het goedkoper is om jouw bestemming te boeken of te reizen.

Bron: cheaptickets.nl