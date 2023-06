Vakantiegangers opgelet! ANWB waarschuwt voor nieuwe verkeersregels in EU-landen

In sommige landen zijn de verkeersregels net even anders dan in Nederland. Ontdek waar je tijdens je autovakantie rekening mee moet houden.

Verkeersregels checken

Volgens de ANWB is het belangrijk om je van tevoren te verdiepen in de verkeersregels van je eindbestemming én de landen waar je doorheen rijdt om daar te komen.

Flitspalen (in Frankrijk)

In grote delen van Frankrijk is de maximumsnelheid op D-wegen (het Franse equivalent van onze N-wegen) vorig jaar verhoogd. Maar nog steeds zijn niet alle flitspalen hierop aangepast. Pas dus goed op, want er liggen (onterechte) boetes op de loer.

Naast een boete voor te hard rijden zijn er nog andere boetes die je liever niet op je deurmat aantreft. Zó voorkom je dat je in het buitenland op de bon wordt gezet.

Wybertje in Frankrijk

Wanneer je door Frankrijk rijdt, kun je op de verkeersborden soms een ‘wybertje’ (witte ruit) zien staan. Op verschillende plekken zijn rijstroken ingevoerd, waar uitsluitend carpoolers mogen rijden.

Ontdek welk risico je loopt als je de wybertjes negeert.

Verplichte spullen in de auto

In Nederland ben je eigenlijk niet verplicht om specifieke veiligheidsartikelen in de auto te hebben liggen. Maar in veel andere EU-landen zijn bijvoorbeeld een veiligheidshesje en gevarendriehoek wél verplicht om mee te nemen in de auto. Dit geldt vaak ook voor een verbanddoos, reservelampjes en een brandblusser.

Check wat in welk land precies verplicht is.

Parkeren in België

De Belgen hebben sinds oktober nieuwe verkeerswetten. Zo is er een verkeersbord dat aangeeft dat een parkeerplaats op afwisselende tijden voor verschillende vervoersmiddelen kan worden gebruikt, bijvoorbeeld overdag voor fietsen en ’s nachts voor auto’s. De borden spreken voor zich, maar let dus wel goed op of je ergens wel of niet mag parkeren (en tot hoe laat).

Tolvignet en milieusticker

Vergeet niet om tolvignetten en milieustickers aan te schaffen, als je die nodig hebt om over bepaalde wegen óf in een buitenlandse stad te mogen rijden. Heb je geen tolvignet of sticker, terwijl die wel verplicht is? Dit kost je dan al gauw honderden euro’s. Check ook hoe je ‘m moet aanbrengen, want hier gaat eveneens vaak wat mis.

Vooral Oostenrijk is de laatste tijd strenger aan het handhaven op de aanwezigheid van een tolvignet. Camera’s langs de snelwegen controleren auto’s op het vignet.

Slinkse tolwegen

De ANWB waarschuwt ook voor ‘onzichtbare’ tolwegen. Hier staan geen tolpoortjes, slagbomen of andere aanwijzingen, waardoor talloze mensen per ongeluk niet betalen en een vette rekening krijgen. Zó bereid je je voor op slinkse tolwegen.

Verbod op Flitsmeister

In veel landen geldt een verbod op radarverklikkers. Zelfs een navigatie-app die waarschuwt voor flitsers, zoals Waze of Flitsmeister, kan je al een boete opleveren.

In Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië geldt een verbod. Zwitserland, Turkije, Ierland en Slowakije gaan nog een stapje verder, want daar mag je zo’n app zelfs niet op je telefoon hebben staan. Je riskeert daarmee een zware boete.

Draag geen slippers

Wist je dat je in sommige vakantielanden geen slippers mag dragen tijdens het rijden? In Frankrijk en Spanje kun je een boete krijgen als je met flipflops achter het stuur zit. In Spanje bedraagt die minstens € 80 en in Frankrijk zelfs € 90.

Fietsregels

Niet alleen voor autobestuurders is het belangrijk om de verkeersregels goed te checken. Ook vakantiegangers op een (gehuurde) fiets moeten met wat dingen rekening houden deze zomer.

Niet op de bagagedrager

In België, Denemarken, Duitsland en Italië mag je alleen iemand achterop nemen, als de fiets is voorzien van een zitplaats, zoals een kinderzitje. Het is dus verboden om iemand op de bagagedrager te laten zitten.

In Frankrijk mag je alleen kinderen tot veertien jaar achter- of voorop de fiets meenemen. Is je kind jonger dan vijf jaar? Dan heb je een kinderzitje met veiligheidsgordel nodig. In Oostenrijk mogen kinderen sowieso niet voorop in een zitje worden meegenomen.

Verplichte fietshelm

In Nederland is (nog) niemand verplicht een fietshelm te dragen, maar in sommige EU-landen gelden andere regels. Zo is in Frankrijk en Oostenrijk op de fiets een helm verplicht voor kinderen tot twaalf jaar. Wie een fiets meeneemt naar Spanje of Kroatië of er één huurt, moet weten dat kinderen tot zestien jaar verplicht zijn een fietshelm te dragen. Bovendien geldt in Kroatië de regel dat iedereen buiten de bebouwde kom een fietshelm moet dragen, mits de fietsomstandigheden zwaar zijn (een steile klim of extreem warm weer).

In het donker fietsen

In Frankrijk, Italië en Spanje moet je overigens in het donker of bij slecht zicht een reflecterend veiligheidsvest dragen (zelfs als je achterop zit). Fiets je door een tunnel in Italië? Ook dan moet je een fel vestje dragen. En na zonsondergang mag je in deze landen niet meer naast elkaar fietsen.

Verkeersdrukte vermijden

Heb je alle verkeersregels gecheckt? Dan ga je goed voorbereid op vakantie. Bedenk alleen wel dat ook deze zomer topdrukte wordt verwacht op de Europese snelwegen. Hoe voorkom je dat je urenlang in de file staat? Met deze tips ontwijk je de extreme drukte op de vakantiewegen.

Sneller van A naar B

Kom je helaas tóch in de file terecht? Dan vraag je je misschien af of het zin heeft om steeds te wisselen van rijstrook. Zó manoeuvreer je je het snelst door alle files.

Veilig rijden is héél belangrijk. App, sms of mail daarom nóóit tijdens het autorijden. En bel alleen handsfree. Daarvoor heb je een telefoonhouder nodig. Heb je er geen een of ben je ’m vergeten? Maak er zelf één met een elastiekje:

Bron: ANWB