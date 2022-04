Hetzelfde geldt voor ID-kaarten en rijbewijzen. Het kan zomaar één tot drie maanden duren voordat je een nieuw exemplaar in handen hebt.

Lange wachttijden voor nieuw paspoort

Het AD deed een rondgang langs de grootste gemeenten van Nederland en stuitte op lange wachttijden bij de dienst burgerzaken. Gemiddeld bedraagt de wachttijd voor het ontvangst van een nieuw document ruim een maand. Een aantal van die gemeentes hebben ze op een rij gezet. Den Haag is de grote uitschieter.

Den Haag: 12 weken

Amersfoort: 6 weken

Amsterdam: 5 weken

Utrecht: 5 weken

Zoetermeer: 7 weken

Rotterdam: 3 tot 6 weken (afhankelijk van locatie)

Enschede: 3 tot 4 weken

Eindhoven: 2 tot 3 weken

Leiden: 3 tot 4 weken

Haarlem: 2 tot 3 weken

Leeuwarden: 2 tot 3 weken

Ede: 2 tot 3 weken.

Oorzaken

Er zijn meerdere redenen van deze lange wachttijd. Een van de oorzaken is de inschrijving van Oekraïense vluchtelingen en de vragen die de gemeentes hierover krijgen. Daarnaast heeft de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen de gemeentes vaak veel tijd gekost. Ook is de vraag naar nieuwe documenten gestegen sinds corona en worden uitgestelde huwelijken alsnog ingepland. Daarbij geven de stijgende belastingen en energierekeningen de gemeentes extra werk. Ze krijgen namelijk veel vragen over compensaties.

Ziekteverzuim

Kortom: de gemeentes hebben het druk. En dat terwijl ze in veel gevallen nog steeds kampen met ziekteverzuim door corona, maar ook door andere heersende virussen.

Waarschuwing te kort dag

In de meeste gevallen waarschuwen gemeentes acht weken voordat je document verloopt. In sommige gemeentes, bijvoorbeeld Den Haag, is dat te kort dag. Daarom is het tegenwoordig verstandig om zelf in de gaten te houden wanneer je document verloopt. Natuurlijk is het mogelijk om een document met spoed aan te vragen, maar dat is vaak een stuk duurder. Je bent zo € 50 extra kwijt.

Telefonische wachttijden

Denk je er slim aan te doen om de gemeente te bellen? Ook dan kom je van een koude kermis thuis, ondervond het AD. Wachttijden kunnen soms oplopen van 34 tot 60 minuten. Ai!

