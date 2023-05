Vakanties 13% duurder: zó boek je toch voordelig je ticket naar de zon

De oorzaak van die stijging? Vraag en aanbod! Vakanties zijn in deze dure tijd voor velen luxe, maar toch zijn er nog genoeg mensen die even met de voetjes omhoog in de zon willen. Begrijpelijk, maar daardoor is de vraag naar vakanties enorm gestegen.

Vakantie stuk duurder

Dat betekent dat tickets naar de zon dit hoogseizoen schrijnend duur zijn. Helemaal als je nog (lastminute) moet boeken. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek dit voorjaar al dat vliegtickets 45% (!) duurder zijn geworden in een jaar tijd. Dat komt uiteraard ook doordat de prijs van kerosine enorm hoog is.

Wat zijn de gemiddelde prijzen?

Wat kost een vakantie van 10 dagen begin augustus voor een gezin met twee kinderen (10 en 12) uit Utrecht? De Telegraaf maakte een overzichtje met 5 vakantie-opties:

Met eigen vervoer naar een camping aan zee in Bretagne (Frankrijk): 680 euro

Met eigen vervoer naar het Gardameer (Italië) in een stacaravan: 3.503 euro

Met het vliegtuig all-inclusive naar Alanya (Turkije): 4.300 euro

Met het vliegtuig naar Kreta (Griekenland) met huurauto en appartement: 6.336 euro

Met het vliegtuig naar Phuket (Thailand) in luxe hotel met ontbijt: 10.656 euro

Tips voor een voordelige vakantie

1. Kijk eerst naar de prijzen, dan pas naar de locatie

Gebruik Google Flights om op zoek te gaan naar je volgende bestemming. Wanneer je je al op voorhand verheugt op een bepaald eiland of specifieke stad, kan het al gauw tegenvallen als de prijzen daar erg hoog liggen. Zoek daarom eerst naar goedkope tickets. Vul bij Google Flights alleen je vertreklocatie in, plus de datum. Laat het vakje 'bestemming’ leeg en laat Google de goedkoopste tickets voor je opsporen. Ideaal!

Extra tip: je kunt ook meldingen aanzetten. Zo krijg je meteen bericht als de prijzen zijn gedaald.

2. Check de lokale prijzen op de bestemming

De lokale prijzen hebben veel invloed op je uitgaven. Reis je naar Oost-Europa? Dan kun je rekenen op lagere kosten, dan wanneer je een weekje naar Ibiza gaat. Of je nu gaat backpacken of snakt naar sangria op het terras: op deze bestemmingen geniet je volop, óók met een beperkt budget.

3. Lastminute deals

Je moet goed zoeken, maar er zijn nog altijd goede lastminute deals te vinden. Deze vind je niet bij de luchtvaartmaatschappijen zelf. Vaak scoor je goedkope tickets bij vergelijkingssites. Soms kun je daar ook op de hoogte worden gehouden van goede deals.

4. Vroeg boeken

Misschien niet zo’n leuke tip, maar wel goed om te weten: boek nú alvast je ticket voor volgend jaar. Als je écht niet de hoofdprijs wilt of kunt betalen, neem je dit jaar genoegen met wat minder en pak je volgend jaar grootser uit. De prijzen voor tickets voor volgend jaar liggen nog relatief laag. Zo vlieg je al voor 600 euro naar Bali. Kun je ondertussen nog wat extra sparen voor je volgende vakantie.

Bron: Telegraaf, ANWB