Vakantietips voor verrassend Cádiz

Het leven is verrukkelijk in een historische havenstad met witte stranden, vurige flamenco en de lekkerste tapas… De Spaanse plaats Cádiz aan de Atlantische kust heeft het allemaal.

Cádiz: relaxte havenstad in zuid-spanje

De Andalusische stad Cádiz was ooit de belangrijkste havenstad van Europa. Tegenwoordig kabbelt het leven een stuk rustiger voort aan de kades van deze prachtige oude stad met zijn witgepleisterde huizen. De bewoners, de gaditanos, zullen er niet om malen. Het leven is goed op dit schiereiland in de Atlantische Oceaan. De smalle straatjes zijn rijkelijk bezaaid met gezellige tapasbarretjes, in het hart van de oude stad ligt een prachtig strand, vurige flamencoshows zorgen voor vertier. In de wateren dobbert een vloot van vissersbootjes, aangevuld met luxe jachten en cruiseschepen. Ze brengen respectievelijk heerlijk eten en goede inkomsten aan wal.

In het ritme

Het ritme van Cádiz wordt bepaald door de maaltijden en om er optimaal te genieten van het leven is het aan te bevelen om mee te gaan in de lokale etenstijden. Ontbijt is rond een uur of acht, negen, maar lunchen doen ze er pas rond drie uur ’s middags. Om de tijd te overbruggen wordt er rond het middaguur nog wel een hapje en een drankje genuttigd. Na de lunch volgt de siësta, dan gaan de restaurants en ook veel winkels dicht. Dineren gebeurt zeker niet voor acht, meestal pas vanaf negen uur. Ga daarna nog zeker even naar een bar als La Cava om te genieten van de Flamenco, want het vurige ritme van de Andalusische dans hoort óók bij Cádiz.

Een perfecte plek voor ontbijt of een tussendoortje rond het middaguur is Cafe Royalty. Vanuit de sierlijke Thonet-stoeltjes of gecapitonneerde zetels kijken de gasten hier hun ogen uit. En dan vooral naar boven, naar de barokke plafonds. Een populaire tussen-de-middag-snack is hier picatostes: in olijfolie gefrituurd brood, besprenkeld met suiker, dat ze het liefst dopen in hun koffie of warme chocolademelk. Daarmee is het prima vol te houden tot de lunch! Of doe hetzelfde met churro’s, bijvoorbeeld bij La Marina.

Een coole ontbijtplek met een fijn vintage interieur is La Vaca Atada. Ze hebben er misschien wel de beste koffie van Cádiz. Een klassieker voor de lunch is Casa Manteca, een geweldige bar uit de jaren vijftig, gedecoreerd met stierenvechters-memorabilia. Tip: bestel hier bij de tapas een glas Garumj, een locale wijn. Favoriet bij de gaditanos, eveneens in de oude visserswijk La Viña, is Restaurante El Faro. Ooit was het een zeemanskroeg, nu is het een uitstekend restaurant. De dagverse vis wordt hier opgediend door obers in wit jacquet en met een strik. La Candela is een wat afwijkende tapasbar door het frisse vintage interieur. Het is een populaire plek met heerlijke, mooi gepresenteerde tapas, waaronder de lekkerste kroketjes en gemarineerde tonijn met gegrilde groenten. Voor eigentijdse Spaanse cuisine is La Marmita de aangewezen plek. Maak het jezelf gemakkelijk en kies een menu. Voor € 45,- heb je dan een fantastische culinaire ervaring. Ook de wijnen zijn hier top.

De Mercado de Abastos mag zeker niet onvermeld blijven. Deze markthal die werd gebouwd in 1838 is onlangs helemaal opgeknapt. Het is een feest voor de zintuigen om hier tussen de kramen te slalommen. Uiteraard nemen de viskramen een prominente plek in. Proeven kan ter plekke, bijvoorbeeld bij Pan de Aida (heerlijke broodjes!) en El Freidor del Mercado (verse vis). Tot slot nog één top-tip: Heladeria El Limonero. Deze fantastische ijssalon aan het groene Plaza Candelaria (waar ook Cafe Royalty zit) is dé plek voor een ijsje. De balie is gemaakt van een mintgroen Volkswagen busje en het ijs is hemels.

Historische schoonheid

De historische schoonheid van Cádiz gaat terug tot de Romeinse tijd, waarvan nog overblijfselen te zien zijn. Indrukwekkend is bijvoorbeeld het enorme theater, dat nog behoorlijk intact is en gratis te bezoeken. Een letterlijk en figuurlijk hoogtepunt is de Catedral de Santa Cruz Sobre el Mar, waaraan in de achttiende en negentiende eeuw nog werd gebouwd. Het eindresultaat is een vrolijke mix van stijlen geworden, variërend van barok tot rococo en neoclassicisme. De klim naar de top van de toren is pittig, maar daarvoor word je rijkelijk beloond met een waanzinnig panorama over de daken van Cádiz, de havens en de oceaan.

Een ander beroemd uitzichtpunt is Torre Tavira, een paar straten verderop. Beeldschoon is het achttiende-eeuwse Casa de las Cuatro Torres, oftewel ‘het huis van de vier torens’. Er zit nu een prachtig boetiekhotel. Het aan de zee gelegen Parque Genovés is een fijne plek om even bij te komen van alle indrukken. Hier vormt de Avenida de los Cipreses met palmbomen en enorme, tot geometrische kunstwerken gesnoeide coniferen een bezienswaardigheid op zich.

Plaza Topete is een gezellig stadsplein vol terrasjes met uitzicht op de vrolijke bloemenstallen. Niet voor niets wordt het ook wel Plaza de las Flores genoemd. Vanaf het plein loop je rechtstreeks de smalle Calle Columela in, de belangrijkste winkelstraat, samen met Calle Ancha en Calle José del Toro. In die laatste zit bijvoorbeeld de unieke winkel Usted Está Aqui (‘u bent hier’) met originele souvenirs gemaakt door locale creatievelingen. Langs de Calle Virgen de la Palma staan aan beide kanten van de smalle klinkerstraat wuivende palmen en overal eettentjes en terrassen.

ADRESSEN • Restaurante Café Royalty Voor ontbijt, koffie of lunch in een koninklijke ambiance. Plaza Candelaria caferoyalty.com • La Marina Bekend om de churro’s, een populaire snack in Spanje. Plaza Topete 1 • La Vaca Atada Modern met vintage design, en de beste koffie en lekkers. Calle Nueva 1D lavacaatada.es • Casa Manteca In deze geweldige bar is sinds de jaren 50 niets veranderd. Calle Corralón de los Carros 66 • Restaurante El Faro Een favoriet voor dagverse vis in de oude visserswijk La Viña. Calle San Félix 15 elfarodecadiz.com • La Candela Frisse, hippe tent met verrukkelijke tapas. Feduchi 3 lacandelatapasbar.com

Stadsstranden

Het vissersverleden proef je het best in de wijk La Viña op de westpunt van het schiereiland. De smalle straten met hun kleurige, statige huizen ogen aangenaam rustig. Maar pleinen als Plaza Tío de la Tiza bruisen rond etenstijd. Het staat dan vol met houten klapstoeltjes en -tafeltjes en er worden tapas en drankjes geserveerd. Bestel er een ijskoude manzanilla (droge fino sherry) bij.

De twee grootste beroemdheden van La Viña zijn waarschijnlijk de stokoude moerbeibomen, de Arbol del Mora, in een perk vlakbij de palmenboulevard. Ze zouden met hun grillige stammen met een omtrek van tien meter en hun gigantische bladerkronen niet misstaan in een Harry Potter-film. Toch is de grootste trekpleister hier het populaire zandstrand Playa de La Caleta. Dit is het strand waar actrice Halle Berry uit de zee opdoemde in de James Bond-film Die Another Day. Alleen is ze dan zogenaamd in Havana. Het strand wordt aan weerszijden afgesloten door een fort. Aan de ene kant Castillo de Santa Catalina en aan de andere Castillo de San Sebastián. Vanaf het stervormige Castillo de Santa Catalina heb je een mooi uitzicht op het strand en de oceaan. Op de binnenplaats worden in de zomer openluchtconcerten gehouden. Andere stranden van Cádiz zijn het brede zandstrand Playa de Santa Maria del Mar en het langgerekte Playa de la Victoria, waar ze bij de chiringuitos (strandtentjes) verrukkelijke vissnacks serveren.

Vanaf het eerste strand heb je mooi zicht op de stad en de kathedraal. In Cádiz is zo’n beetje alles op loopafstand en toch raak je er niet snel uitgekeken. De relaxte sfeer nodigt uit om het rustig aan te doen, terwijl de temperatuur door de ligging aan de Atlantische Oceaan in de zomer veel aangenamer is dan in andere delen van Andalusië. Als je aan het eind van de laatste dag op het Playa de La Caleta de zon in de zee ziet zakken als een smeltende bol vanille-ijs, langzaam veranderend in mango… sinaasappel... aardbei… dan kun je alleen maar denken: wanneer kan ik terugkomen?

ADRESSEN • La Marmita Prachtige zaak met de lekkerste moderne Spaanse cuisine. Buenos Aires 5-7 grupolamarmita.com/en • El Freidor del Mercado Verse en lekkere vis om ter plekke te eten in de markthal. Mercado central de Cádiz, n° 1 • Pan de Aida Artisanaal gebak en (belegde) broodjes, beste bakker van de stad. Mercado Central de Abastos, n° 8 • Heladeria El Limonero IJssalon met verslavend lekker ijs en een bijzonder leuk interieur. Plaza Candelaria 3 heladeria-limonero.business.site • Usted Está Aqui De meest originele souvenir-winkel van de stad. Calle José del Toro 12 tiendamuseodecadicadi.com • Taberna Flamenca La Cava Bekende flamencobar, met elke di-do-za een show. Calle Antonio López 16 flamencolacava.com/en