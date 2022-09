Van een herfstwandeling tot het spotten van de Gelderse Big Five: 5x genieten op de Veluwe

Libelle samen met de Veluwe

1. Maak een herfstwandeling

Met ruim 5.400 hectare aan natuurgebied is Het Nationale Park De Hoge Veluwe erg in trek bij wandelaars. De herfst geeft het landschap een gouden randje en maakt een wandeling door het park extra indrukwekkend. Ook een aanrader: Landgoed Schovenhorst bij Putten. Wandel door het bos en ontdek geheimzinnige paadjes, oude handelsroutes en grafheuvels uit de bronstijd.

2. Spot de Big Five van de Veluwe

Op de Veluwe heeft het wild alle vrijheid. En met een beetje geluk kan je ze met eigen ogen zien. Het natuurgebied heeft haar eigen Big Five: edelherten, wilde zwijnen, reeën, vossen en Schotse hooglanders. In de namiddag en avond heb je de meeste kans om de dieren te spotten, en dan met name bij de wildarena's en uitzichtpunten. Ga je liever op pad met een gids? Boek dan een wildexcursie of ga mee op een spannende wildspeurtocht.

Op de Veluwe leven onder andere edelherten en Schotse hooglanders.

3. Ga eropuit met de fiets

Trappend door de bossen, langs heidevelden, vennetjes en stuwwallen ontdek je de grootse natuur van de Veluwe. Volg een ontspannende fietsroute via het knooppuntennetwerk, of ga voor een actieve rit op de mountainbike of wielrenfiets en ontdek het heuvelachtige parcours. Tip: breng een bezoek aan kunstfestival Woest&Bijster en bewonder al fietsend door Ede, Renkum en Wageningen verschillende kunstwerken en voorstellingen, geïnspireerd op het landschap. De kunstwerken zijn t/m 30 oktober te bewonderen, de voorstellingen vinden plaats van 22 t/m 30 oktober.

Tijdens het kunstfestival Woest&Bijster fiets je langs indrukwekkende kunstwerken en voorstellingen.

4. Proef culinaire hoogstandjes

Traditiegetrouw start op 15 oktober het wildseizoen. Op de Veluwe geniet je in deze periode dan ook van heerlijke wildgerechten. Kom op 29 oktober langs bij de Bockbier & Wild Dag in het centrum van Heerde voor proeverijen van wild, streekproducten en bieren. Of bezoek Brasserie Staverden in Ermelo voor een diner bereid met seizoens- en streekproducten. Liever zelf aan de slag? Koop lokaal wild in de Parkwinkel van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, op een wildfair of in Wildwinkel Leendert Houweling en maak je eigen vleesgerechten.

5. Bezoek de historische Hanzesteden

Toen Amsterdam en Rotterdam nog dorpjes waren, hadden we in Nederland al negen machtige handelscentra. Dit noemen we de Hanzesteden. Negen van de drie Hanzesteden liggen op de Veluwe: Harderwijk, Elburg en Hattem. Wandel in Elburg over karakteristieke keitjesstoepen en langs meer dan 250 monumenten, of ga winkelen in de bijzondere boetiekjes en conceptstores in Harderwijk. Het schilderachtige Hattem trok vroeger veel kunstenaars aan, zo ook de bekende kunstschilder Jan Voerman. In het Voerman Museum kan je zijn werk bewonderen.

Hanzestad Harderwijk.

Blijf je slapen?

Naast alles wat er te zien en te doen is op de Veluwe, is het ook heel fijn om hier tot rust te komen. Neem wat langer de tijd en blijf heerlijk overnachten! Kies een gezellig huisje op één van de bungalowparken, ga kamperen in een knusse safaritent of ga voor de luxe van een hotel. Kijk hier voor meer herfstige tips en plan je bezoek.